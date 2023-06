Min. rolnictwa: myślę, że w przyszłym tygodniu ruszy program niskooprocentowanych kredytów dla rolników

Myślę, że w przyszłym tygodniu ruszy program niskooprocentowanych kredytów dla rolników - przekazał w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

Telus wskazał, że rolnicy mający gospodarstwa do 50 ha będą mogli liczyć na kredyt w wysokości do 100 tys. zł na 36 miesięcy; między 50-100 ha jest to 200 tys. zł na 48 miesięcy; powyżej 100 ha - 400 tys. zł na 60 miesięcy.

"Myślę, że w przyszłym tygodniu ruszy program kredytów niskooprocentowanych dla rolników. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ten program ruszy" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Pomoc państwa w formie dopłat do odsetek to ok. 1,5 mld zł.

