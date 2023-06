Min.Telus: nabory wniosków na dopłaty do zboża uruchomiono od poniedziałku

Nabory wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14 kwietnia do 30 czerwca oraz nabory wniosków na dopłaty do nawozów zostały uruchomione, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku - poinformował podczas środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

"Od poniedziałku, tak jak obiecałem, jesteśmy wiarygodni, jestem wiarygodny, jesteśmy jako rząd wiarygodni, dotrzymujemy słowa, dlatego od poniedziałku takie wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już zaczęła przyjmować" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister przekazał też, że Polska otrzymała notyfikację z Komisji Europejskiej na pomoc dla polskiego rolnictwa w wysokości ponad 13 mld zł liczone od początku wojny w Ukrainie.

