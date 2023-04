Min. Telus: w czwartek protokół uzgodnień z rolnikami z regionu Szczecina

W czwartek podpiszemy protokół uzgodnień z rolnikami z regionu Szczecina - poinformował w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że wypracowano 16 tez; większość, te główne pomocowe, została zrealizowana - zaznaczył.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus pytany był w czwartek w Sygnałach Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia o negocjacje z rolnikami z regionu Szczecina.

"Podpiszemy dzisiaj protokół punktów, z którymi się zgadzamy, które są realizowane" - zapowiedział Telus. "Trzeba pytać rolników, czy przestaną protestować. Tak naprawdę osobiście zależy mi na tym, by załatwić problem, bo te problemy są. (...) One są najważniejsze" - zaznaczył.

Minister pytany był również, jakie w takim razie ma dobre informacje dla rolników. "To, co już robimy. Te decyzje są tak na prawdę na bazie postulatów szczecińskich rolników. (...) Razem szukamy rozwiązań. (...) Dlatego te decyzje: dopłaty do zboża, do pszenicy, te od 15 kwietnia - 2200 zł do hektara pszenicy i do 300 ha, (...) jak również najważniejsza decyzja - zatrzymanie wszystkich produktów płynących z Ukrainy to również postulat szczeciński rolników, i pomoc dla wszystkich zbóż" - wyliczał szef MRiRW.

Dodał, że rozmawiano też "o kolejny rzeczach". "Sprawa dzierżaw, bo tutaj - Szczecin, to dużo gospodarstw, gdzie rolnicy dzierżawią grunty. Wróciliśmy do rozporządzenia, które było wcześniej tzn., że łatwiej jest dzierżawić ziemie przez rolników polskich" - wskazał minister, zaznaczając, że "tak naprawdę było 16 tez, które wypracowaliśmy i większość tych tez zostało zrealizowane, nie wszystkie, bo niektórych nie dało się zrealizować, ale te główne pomocowe np. dopłata do nawozów do 300 ha. Ta pomoc kosztowała państwo w granicach 4,5-5 mld zł w przypadku nawozów, a cała pomoc to ponad 10 mld zł" - zwrócił uwagę Telus.

Wymienił też wsparcie w postaci kredytu. "Jeżeli chodzi o kredyty procentowe, dziś w nocy (ze środy na czwartek - PAP) w negocjacjach rolnicy zaproponowali, żeby były progi, różne kwoty, bo myśmy zaproponowali do 100 tys. zł tej pożyczki 2 proc. Tu rolnicy, w tym regionie Polski są większymi rolnikami i sugerują, żeby to była większa kwota. Ja obiecałem również, że będę w tej sprawie rozmawiał z premierem, że może uda się to rozporządzenie w jakiś sposób zmienić, ale to jest sprawa jeszcze niedogadania. Uzgodnione jest to, że będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać" - zaznaczył Telus.

