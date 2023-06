Min. Telus: w marcu, kwietniu i maju wyeksportowaliśmy ponad 3 mln ton zł zboża

W marcu, kwietniu i maju wyeksportowaliśmy ponad 3 mln ton zł zboża - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Dodał, że w kwietniu import z Ukrainy wyniósł 49 tys. ton.

Minister wskazał, że od marca do końca maja br. z Polski wyeksportowano ok. 3 mln ton zboża ogółem, zarówno do krajów Unii Europejskiej jak i poza UE. Poinformował, że w marcu eksport wyniósł 1 milion 57 tys. ton, w kwietniu - 1 milion 152 tys. ton. "Nie mamy jeszcze danych za maj, ale będzie to powyżej miliona ton" - powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa przedstawił również dane dotyczące importu z Ukrainy. Wynika z nich, że w lutym wjechało do Polski ok. 270 tys. ton, w marcu - 250 tys. ton, natomiast w kwietniu już tylko 49 tys. Telus przypomniał, że blokadę importu zbóż rząd wprowadził od 15 kwietnia br.

28 kwietnia br. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja br. poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Jednocześnie - jak podała KE - Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących tych i wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy. Tego samego dnia uchylone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Unijne rozporządzenie zakazuje w okresie od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Wskazane cztery zboża z Ukrainy nadal mogą znajdować się w tranzycie przez te pięć państw w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE. Pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W poniedziałek 5 czerwca br. KE zadecydowała o przedłużeniu rozporządzenia.

