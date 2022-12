Min. Weber: finansowanie pozwoli szybko ogłosić kolejne przetargi na budowę dróg

Finansowanie na drogi pozwoli szybko ogłosić kolejne przetargi na ich budowę - poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jak dodał, gotowe są projekty m.in. na odcinek drogi ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem oraz na odcinek drogi ekspresowej S74 Kielce - Opatów.

Weber podkreślał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że przyjęta we wtorek uchwała Rady Ministrów o Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) wskazuje drogi szybkiego ruchu, które w ciągu najbliższych 10 lat rząd chce zbudować, i gwarantuje na każdy z tych odcinków środki finansowe - łącznie 294 mld zł.

"To finansowanie pozwoli nam (...) w szybkim tempie ogłosić kolejne przetargi. Mamy gotowy projekt np. na odcinek drogi ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem. (...) Przypisanie tych środków finansowych pozwoli nam na to, aby bardzo szybko przejść do postępowania przetargowego na budowę tego odcinka" - stwierdził wiceminister infrastruktury.

Wskazał, że podobnie wygląda kwestia m.in. budowy odcinka drogi ekspresowej w województwie świętokrzyskim: S74 Kielce - Opatów czy rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. "Tam też jesteśmy przygotowani do tego, aby ogłosić przetarg na przebudowę i rozbudowę o kolejne pasy tego odcinka autostrady i zagwarantowanie środków finansowych w ramach tego programu po prostu nam na to pozwoli" - dodał wiceszef MI.

Zwrócił uwagę, że przyjęty przez Radę Ministrów program sprawi, że inwestycji, które są "generatorem miejsc pracy", będzie w każdym regionie kraju jeszcze więcej. "Dlatego zależy nam, by dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej był realizowany w kolejnych latach. Warto podkreślić po raz kolejny(...), że inwestujemy w każdym regionie naszego kraju. (...) Chcemy poprzez te inwestycje pobudzić te tereny, które były uśpione od strony inwestycji gospodarczych. Widzimy, że droga szybkiego ruchu podnosi walory ekonomiczne, walory społeczne danego terenu" - zaznaczył Weber.

Dodał, że już teraz obserwowane jest duże zainteresowanie inwestorów, "którzy chcą ulokować swoje działalności gospodarcze przy zbudowanym odcinku Via Carpatii między Rzeszowem a Lublinem". "Są inwestorzy i to są inwestorzy nie tylko nasi rodzimi (...), ale są również inwestorzy z zagranicy" - podkreślił Weber.

