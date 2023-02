Minister Adamczyk: Budowa drogi S74 w woj. świętokrzyskim staje się faktem

Budowa drogi S74 w województwie świętokrzyskim staje się faktem – mówił w sobotę w Kielcach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polska i Polacy zasługują na nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną – dodał.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspólnie z byłą premier, europosłanką Beatą Szydło spotkali się z mieszkańcami i samorządowcami woj. świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że do 2028 roku przez województwo świętokrzyskie będzie można przejechać drogą S74.

"Realizacja inwestycji będzie możliwa, ponieważ w grudniu 2022 rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych, w którym zapewniono finansowanie dla całego przebiegu S74 przez woj. świętokrzyskie. Ta droga to nie tylko bezpieczeństwo to nie tylko komfort podróżowania. Ta droga to swoisty silnik rozwoju gospodarczego. Świętokrzyskie zasługuje na tę inwestycję, tak jak Polska zasługuje na nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną"- powiedział minister.

Adamczyk zwrócił uwagę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetargi na realizację poszczególnych odcinków nowej trasy. W bieżącym kwartale rozpoczną się roboty budowlane dla obwodnicy Opatowa, a docelowo S74 w regionie świętokrzyskim ma być gotowa do 2028 roku.

Adamczyk dodał, że rząd inwestuje nie tylko w trasy krajowe i ekspresowe, ale również drogi samorządowe. Podkreślał, że dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg wyremontowano blisko 20 tys. km połączeń powiatowych i gminnych.

Beata Szydło podkreśliła, że w polityce należy grać drużynowo, a program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest tworzony na podstawie oczekiwań wyborców. Mówiła, że spotkania z mieszkańcami mają na celu rozliczenie się ze złożonych obietnic. Wskazywała przy tym m.in. na wprowadzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy program Rodzina 500 plus, który "stał się filarem polityki społecznej, odmienił życie milionów polskich rodzin".

Była premier odniosła się również do wojny w Ukrainie. "Polska jest liderem w Europie wśród państw, które nawołują do wsparcia Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi walczą dziś o swoją wolność i swoją suwerenność, ale walczą także o wolność i bezpieczeństwo i pokój w Europie. Dziś w Polsce rządzą ludzie, którzy są świadomi tych zagrożeń, ale jednocześnie świadomi tego, że trzeba myśleć o bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie ojczyzny" - dodała Szydło.

Europosłanka z Andrzejem Adamczykiem w sobotę spotkali się także z mieszkańcami Staszowa. "Zawsze budowaliśmy swój program polityczny w oparciu o rozmowy z Polakami, tak też jest i dzisiaj" - powiedział poseł PiS Krzysztof Lipiec organizator spotkania w Kielcach.

