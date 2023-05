Minister Adamczyk: rząd przyjął przepisy zakazujące wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu

Rząd przyjął w środę przepisy zakazujące wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu oraz przepisy, zgodnie z którymi auta rajdowe będą mogły jeździć między odcinkami rajdu po drogach publicznych - podał w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Programie 1 Polskiego Radia.

Jak mówił, w środę rząd przyjął projekt ustawy, która zmienia zasady poruszania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu. "Celem jest to, aby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu" - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak dodał, chodzi o to, aby upłynnić ruch na drogach szybkiego ruchu i zmniejszyć zagrożenie wynikające z wyprzedzania się wzajemnego ciężarówek.

Adamczyk poinformował, że rząd przyjął również przepisy, zgodnie z którymi samochody rajdowe będą mogły poruszać się między odcinkami rajdu po drogach publicznych. Będą wyposażone w specjalne tablice rejestracyjne i prowadzone przez licencjonowanego pilota.

Minister odniósł się również do przyjętych w środę przez rząd rozwiązań ws. bezpłatnych państwowych autostrad. Jak mówił, projekt przyjętej ustawy w tej sprawie, przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli po autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rząd chce, by od 1 lipca br. za przejazd po autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica był bezpłatny dla pojazdów o masie do 3,5 tony. Dotyczyć to ma także przyszłych odcinków autostrad.

Adamczyk był pytany także autostrady zarządzane przez prywatne podmioty. "Koncesjonowane odcinki, czyli te, które są dzisiaj zarządzane przez podmioty prywatne, będą objęte zmianą ustawy, wówczas, kiedy zakończą się negocjacje z koncesjonariuszami" - zapowiedział.

Jak mówił, "negocjacje będą szły w kierunku zniesienia opłat za przejazd autostradami". Przypomniał, że A2 zarządzana przez podmiot prywatny, "dzisiaj jest jedną z najdroższych autostrad w Europie w przeliczeniu na kilometr; podobnie, jak A4 miedzy Krakowem, a Katowicami".

Obecnie kierowcy mają w Polsce do dyspozycji 1800 km autostrad w Polsce. Opłaty są pobierane na odcinakach A2 Stryków - Konin i A4 Wrocław - Sośnica zarządzanych przez GDDKiA o łącznej długości 261 km.

Odcinki płatnych autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy: A1 Gdańsk - Toruń, A2 Konin - Nowy Tomyśl - Świecko oraz A4 Katowice - Kraków mają łącznie 469 km długości.

