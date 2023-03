Minister Adamczyk składa wyrazy współczucia po zderzeniu pociągów w Grecji

Wyrazy współczucia z powodu katastrofy kolejowej w Grecji złożył w środę w mediach społecznościowych minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Polskie środowisko transportowe i kolejowe łączy się w bólu z najbliższymi ofiar i poszkodowanymi - dodał.

"Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej w skutkach katastrofie kolejowej nieopodal Larisy w Grecji. Na ręce naszych greckich partnerów składam wyrazy współczucia" - przekazał na Twitterze szef resortu infrastruktury.

"Polskie środowisko transportowe i kolejowe łączy się w bólu z najbliższymi ofiar i poszkodowanymi" - dodał Adamczyk.

We wtorek w Grecji kilka minut przed północą, z nieustalonych przyczyn, doszło do zderzenia pociągu osobowego z 350 pasażerami z pociągiem towarowym. Wybuchł pożar. Władze zmobilizowały około 150 strażaków i 40 karetek pogotowia. Dźwigi i ratownicy zostali zaangażowani, aby spróbować podnieść przewrócone wagony. W katastrofie zginęło co najmniej 29 osób, a 85 zostało rannych.

