Minister Buda: KE nie ma wyjścia, środki na KPO muszą być wypłacone

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w czwartek zapewnił, że środki na Krajowy Plan Odbudowy zostaną Polsce wypłacone przez Komisję Europejską. "Oczywiście, że tak" - odpowiedział, zapytany o to, czy możemy być spokojni o ich wypłatę.

"Komisja będzie swoim mrówczym tempem zmierzać do procesu wypłaty tych środków. Natomiast najważniejsze jest, że KPO jest zatwierdzone, więc (KE) nie ma tutaj wyjścia, te środki muszą być wypłacone. Jak szybko to się wydarzy? Wiemy jakie są działania Komisji. Nie ma tutaj dużej dynamiki" - powiedział.

Zapytany o termin wypłaty środków zaznaczył, że nie chce go wskazywać. "Im więcej mówimy o tych datach, tym Komisja jest gotowa te daty przesuwać" - powiedział. "Jak ja zadeklaruję, że (wypłata środków) będzie w grudniu, to KE będzie gotowa wypłacić je w lutym" - dodał. "Więc nie deklarujmy, tylko ostatecznie doprowadźmy do ich wypłaty" - podsumował minister.

Szef resortu rozwoju i technologii pytany był o wypowiedzi m.in. szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej sugerujące, że niedawna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym może nie wypełniać warunków określonych w KPO.

"Tak samo jak mówiono, że KPO Polsce w ogóle się nie należy, bo (Polska) nie spełnia jakichś standardów i nie dojdzie do zatwierdzenia KPO. Ostatecznie udało się to zrobić i myślę, że tak samo jest tutaj. Będzie to przeciągane, przedłużane, będą dyskusje i wypowiedzi bardzo krytyczne - ostatecznie i tak te pieniądze weźmiemy i wydatkujemy tutaj w Polsce" - powiedział Buda.

W ubiegły piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o SN, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent - kierując w lutym tego roku projekt do Sejmu - podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmian w SN oczekiwała Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. roku. KE m.in. od zmian w tym zakresie uzależniała akceptację Krajowego Planu Odbudowy i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". 17 czerwca państwa członkowskie UE zatwierdziły polski KPO; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

