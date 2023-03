Minister Buda: likwidujemy podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania (aktualizacja)

Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania - poinformował w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jeśli chodzi o hurtowe zakupy mieszkań, podatek PCC ma wynieść 6 proc. od szóstego mieszkania w danej inwestycji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef MRiT poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Dodał, że jest to rozwiązanie, które ma służyć młodym ludziom.

"Chcielibyśmy zlikwidować podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. To jest absolutna rewolucja, która przyniesie wymierne efekty. Przy zakupie pierwszego mieszkania o wartości 450 tys. zł oszczędność dla Kowalskiego to 9 tys. zł" - podkreślił.

Zdaniem ministra Budy likwidacja tego podatku będzie ogromną ulgą dla tych, którzy planują zakup pierwszego mieszkania w najbliższym czasie, nie tylko przy wykorzystaniu tzw. bezpiecznego kredytu.

Minister odniósł się również do rozwiązań, jakie zostaną przyjęte w ramach zapowiadanego ograniczenia hurtowych lub spekulacyjnych zakupów mieszkań. "Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 6 proc. od szóstego mieszkania w danej inwestycji, w danym bloku. Dotyczyć to będzie także funduszy inwestycyjnych. Jeśli będą kupowały cały blok, więcej niż sześć mieszkań w danym budynku, będą płaciły 6-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych" - przekazał szef MRiT. W jego ocenie ustabilizuje to sytuację na rynku, ale nie zatrzyma inwestorów.

Waldemar Buda zaznaczył, że są to rozwiązania neutralne budżetowe. "To, co zyskamy z wyższego podatku w ramach funduszy inwestycyjnych, przekazujemy młodym ludziom. To się zbilansuje jeden do jednego" - powiedział.

Szef resortu rozwoju poinformował też o zmianach, które będą służyć walce z tzw. patodeweloperką.

Jak ogłosił, projekt zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest już gotowy, wkrótce zostanie upubliczniony. Wśród rozwiązań, które znajdą się w projekcie, wymienił zwiększenie odległości między budynkami znajdującymi się na sąsiadujących działkach. Obecnie to 4 m do granicy działkin, czyli minimum 8 m między budynkami; po zmianie ma być to minimum 5 m do granicy działki, czyli 10 m między budynkami.

Kolejna zmiana dotyczy budowy balkonów. Po zmianie przepisów będą obowiązywały zasady dotyczące przegród między balkonami. Określona zostanie minimalna wysokość i szerokość przegrody; będą musiały one też przepuszczać odpowiednią ilość światła.

Ponadto minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynieść 25 m kw. Ma to nie dotyczyć lokali na parterze lub pierwszym piętrze, które są dostępne bezpośrednio z ulicy. Jak tłumaczył Buda, celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak pełnowartościowe mieszkania do mieszkania na stałe. Reguła co najmniej 25 m kw. ma nie obejmować akademików, hoteli i aparthoteli.

Wśród rozwiązań, które mają się znaleźć w rozporządzeniu, zaproponowano też podwyższoną izolację akustyczną drzwi wejściowych. Dodatkowo deweloper powinien poinformować klienta, czy zostało wykonane badanie poziomu akustyki mieszkania.

Kolejne zmiany to: obowiązkowe place zabaw o powierzchni minimum 20 m kw. przy budynkach powyżej 20 mieszkań (w przypadku 21-50 mieszkań powierzchnia placów zabaw powinna wynosić 1 m kw. na każde mieszkanie; przy budynkach z 51-100 mieszkaniami min. 50 m kw., a przy inwestycjach od 101 do 300 mieszkań na każdy lokal ma przypadać min. 0,5 mkw. placu; przy blokach powyżej 300 mieszkań plac zabaw będzie miał powierzchnię min. 300 m kw.); konieczność zapewnienia 20 proc. terenu biologicznie czynnego na ogólnodostępnych placach i rynkach; pomieszczenia lub wiaty na rowery i wózki, którego powierzchnia wynosiłaby co najmniej 15 m kw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl