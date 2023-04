Minister Buda: musimy się zastanowić, jak gospodarkę europejską uczynić i utrzymać konkurencyjną

Musimy się zastanowić, jak gospodarkę europejską uczynić konkurencyjną i utrzymać konkurencyjną - mówił podczas EKG w Katowicach minister rozwoju Waldemar Buda. Zwrócił uwagę, że wiele firm wycofuje się z Europy m.in. z powodu zbyt daleko posuniętych obostrzeń, jeśli chodzi o politykę klimatyczną.

"Zielony Ład i transformacja energetyczna są ważne, ale my musimy się zastanowić nad tym, jak naszą gospodarkę europejską uczynić konkurencyjną i utrzymać konkurencyjną" - powiedział w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister Waldemar Buda wskazał, że wiele przedsiębiorstw da się sprowadzić do Europy, ale te energochłonne "wycofują się z powodu niekonkurencyjności cen energii i zbyt daleko posuniętych obostrzeń, jeśli chodzi o politykę klimatyczną".

W ocenie Budy "musimy czynić pewnego rodzaju wyjątki od tego dogmatu, jakim jest polityka klimatyczna" w najbardziej newralgicznych dziedzinach - jak chociażby substancje do farmaceutyków, czipy, półprzewodniki oraz produkcja energochłonna. Według niego może się okazać, że globalne nie będą chciały produkować w Europie. "To, jakie zagrożenie to stwarza, dowiedzieliśmy się podczas wojny, podczas COVID" - przypomniał.

Jak stwierdził minister Buda, zagrożenie związane z wymogami klimatycznymi powoduje niepewność po stronie przedsiębiorców. Jak powiedział, powinniśmy najpierw zbudować "ogromny potencjał, jeśli chodzi o energię odnawialną, i wówczas stawiać sobie cele, rzeczywiście wygórowane, które będą bazowały na tych technologiach". "Niestety dzisiaj jest tak, że fotowoltaika, inne elementy odnawialnych źródeł energii w 90 proc. są produkowane za granicą, daleko poza Europą" - dodał.

Prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zwróciła uwagę, że "transformacja energetyczna jest częścią transformacji gospodarczej, poszukiwaniem nowego modelu gospodarczego". Przyznała, że przedsiębiorcy mają dziś trudność z pozyskiwaniem finansowania zwłaszcza na inwestycje. Według niej pomocą może być wyłącznie kombinacja dwóch źródeł finansowania, czyli publicznych w postaci grantów, pożyczek, ale uzupełniany przez sektor prywatny.

"Aby wspomóc transformację energetyczną podjęliśmy decyzję o dodatkowych środkach, które będą uzupełniały pakiet REpower EU to jest 30 mld euro w perspektywie pięcioletniej (...). Plus do tego również uelastycznienie instrumentów finansowania - co oznacza wydłużenie okresów karencji, wydłużenie okresu kredytowania, finansowanie do 75 proc. kosztów projektu, co jest różnicą w stosunku do poprzedniej polityki banku, gdzie finansowaliśmy do 50 proc. kosztów projektu" - powiedziała.

Czerwińska zwróciła uwagę, że transformacja energetyczna, nowy model wzrostu "potrzebuje nowych zawodów, kogoś, kto będzie nowe technologie obsługiwał, kogoś, kto będzie rozumiał sztuczną inteligencję, inżynierów, którzy zapewnią, że te procesy będą trwałe".

Szef MRiT zgodził się z tym, że każdy kraj o takiej demografii, jak Polska musi poszukiwać pracowników z zewnątrz. "Dramat, potworna wojna na Ukrainie doprowadzała do tego, że (...) otworzyliśmy się jako naród na emigrację. Widzimy, że sukces państwa może polegać również na tym, że bazujemy na pracownikach z zewnątrz" - dodał.

Parlament Europejski przyjął w kwietniu w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które są konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Jak informowała niedawno minister klimatu Anna Moskwa, Polska nie poprze w Radzie UE żadnego z aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski. "W naszej ocenie, ze względu na wagę wprowadzanych rozwiązań, powinny być one głosowane jednomyślnie, to niestety będą one przyjmowane w głosowaniu większością kwalifikowaną" - dodała.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl