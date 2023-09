Minister Buda: nasza polityka gospodarcza to odpowiedzialność

Nasza polityka gospodarcza to odpowiedzialność - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do danych GUS o inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 8,2 proc. r/r. Według ministra dwucyfrowa inflacja na koniec roku to tylko życzeniowe projekcje opozycji.

W piątek Główny Urząd Statyczny opublikował wstępny szacunek inflacji we wrześniu, z którego wynika, że wyniosła ona 8,2 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 10,1 proc. w sierpniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła -0,4 proc.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda napisał w piątek na platformie X dawniej Twitter, że "według +ekspertów+ drugiej strony mieliśmy być drugą Grecją lub Turcją, Polska miała zbankrutować już wielokrotnie, a inflacja miała być dwucyfrowa na koniec roku".

"Jak zwykle, to tylko życzeniowe projekcje zgodnie z zasadą im gorzej dla Polaków tym lepiej dla opozycji!" - stwierdził. "Nasza polityka gospodarcza to odpowiedzialność" - podkreślił Buda.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły rdr o 8,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.