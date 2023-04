Minister Buda: nowe regulacje zakażą wycofywania się z tranzytu ukraińskich produktów rolnych

Od piątku od północy zostanie uruchomiony przejazd produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę, wprowadzimy natomiast zapis, który nas zabezpieczy przed pozostawaniem tych towarów w Polsce: nie będzie można wycofać się z tranzytu - poinformował we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Podczas konferencji prasowej Buda powiedział, że umożliwiony będzie tranzyt towarów, które zostały objęte zakazem wwozu do Polski.

"Uruchomimy przejazd przez Polskę tych towarów, które są w załączniku do rozporządzenia, od północy od piątku. Ten czas do tego momentu jest potrzebny na wydanie dwóch rozporządzeń ministra finansów i aktualizację mojego rozporządzenia. Wprowadzimy plomby elektroniczne i system SENT dla tych towarów. To będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia" - oświadczył.

Jak poinformował, rozporządzenie ministra rozwoju i technologii będzie zawierało "jeden podstawowy zapis, który nas zabezpieczy przed pozostawaniem towarów w Polsce: nie będzie można wycofać się z tranzytu".

Wyjaśnił, że do tej pory deklaracja tranzytu na granicy mogła być zmieniona np. w centrum Polski i było to zgodne z przepisami. "Zgodnie z brzmieniem tego rozporządzania, nie będzie możliwa zmiana miejsca docelowego, czyli nie będzie można zatrzymać się w dowolnym punkcie celnym, oclić towar i wprowadzić go do obrotu" - powiedział Buda.

"Utrzymujemy zakaz ściągania towarów do Polski, a umożliwiamy przejazd przez Polskę do czterech polskich portów i do innego kraju europejskiego" - dodał.

Podkreślił, że rząd pracuje nad tym, by ta decyzja stała się prawem europejskim. "Dopiero dość ostre działania, jakie podjęliśmy w sobotę doprowadziły do sytuacji, w której KE zaczęła działać. (…) Wszystko wskazuje na to, że nasze rozwiązania staną się prawem europejskim" - stwierdził minister rozwoju.

