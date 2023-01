Minister Buda o ustawie ws. Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego: kluczowa dla przyszłości regionu

Rozwiązania, kluczowe dla przyszłości regionu, pozwolą uruchomić środki, które będą miały znaczenie w budowaniu innowacyjnych sektorów gospodarki - ocenił minister rozwoju Waldemar Buda, odnosząc się do zakończonego procesu legislacyjnego nad ustawą o Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego.

W piątek zakończyły się parlamentarne prace legislacyjne nad ustawą o Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Uchwalona w grudniu ub. roku przez Sejm ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r. dotyczącej transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego. Zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, fundusz ma działać w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Ustawa określa cel działania spółki oraz instrumenty służące realizacji misji publicznej oraz organizację funduszu.

"Zakończyły się prace parlamentarne nad Funduszem Transformacji Województwa Śląskiego. Projekt był szeroko konsultowany. To rozwiązania kluczowe dla przyszłości regionu" - stwierdził szef resortu rozwoju i technologii w komentarzu przesłanym PAP. Dodał, że pozwolą one "na uruchomienie środków, które będą miały bardzo duże znaczenie w budowaniu nowych, innowacyjnych sektorów gospodarki". "To ogromna szansa dla Śląska" - ocenił Buda.

Według wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk-Patkowskiej Fundusz pomoże też utrzymać miejsca pracy i tworzyć nowe. "Będzie miał wpływ zarówno na małe, średnie jak i na duże firmy, a pośrednio także na życie wielu mieszkańców regionu" - podsumowała.

Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.

Ustawa zawiera m.in. definicję transformacji woj. śląskiego, przez którą rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

