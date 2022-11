Minister Buda o wyborze Polaka do grona astronautów ESA: to ważny dzień dla polskiego sektora kosmicznego

To ważny dzień dla polskiego sektora kosmicznego - tak szef resortu rozwoju Waldemar Buda skomentował decyzję o wyborze Polaka do korpusu rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Polska Agencja Kosmiczna poinformowała w środę, że polski naukowiec dr Sławosz Uznański został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do Rezerwy Astronautów ESA. Podczas posiedzenia Rady Ministerialnej ESA na szczeblu ministrów, Josef Aschbacher, dyrektor Generalny ESA ogłosił wyniki naboru na nowych astronautów i astronautki ESA.

"To ważny dzień dla polskiego sektora kosmicznego. Bardzo się cieszę, że Europejska Agencja Kosmiczna wybierając do korpusu rezerwowego astronautów dostrzega potencjał polskich naukowców i jest gotowa angażować ich w największe przedsięwzięcia. To decyzja, która daje nadzieję i zainspiruje młodych Polaków do zaangażowania się w najbardziej innowacyjne dziedziny, budujące gospodarkę opartą na wiedzy" - wskazał cytowany przez resort rozwoju i technologii, minister Waldemar Buda.

Ministerstwo wyjaśniło, że kontrakty ESA otrzymają astronauci korpusu podstawowego i rezerwowego. Ci pierwsi wezmą udział w lotach na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Będą oni mieli też szansę na wzięcie udziału w którejś z misji księżycowych NASA realizowanych z udziałem ESA. Rezerwowi astronauci - jak podkreślił resort - w każdej chwili mogą do nich dołączyć i rozpocząć intensywne szkolenie, jeśli ESA rozszerzy programy załogowe, w szczególności wykorzystanie ISS. "Jest to wysoce prawdopodobne w sytuacji wycofania się Rosji z tego programu" - zauważono.

Zauważono, że Uznański musiał pokonać ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach ESA.

"Wybór polskiego kandydata do korpusu rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej to duży sukces. Decyzja ESA pokazuje, że Polacy mogą skutecznie konkurować w wysoko technologicznych i innowacyjnych dziedzinach wymagających najwyższych kompetencji. Cieszymy się i gratulujemy. To wielki sukces zarówno osobisty pana dr Sławosza Uznańskiego, ale także Polski" - dodała wiceszefowa MRiT Kamila Król.

Jak wyjaśniono, kandydaci na astronautów przechodzili różnorodne testy wiedzy o kosmosie i technologiach kosmicznych, inteligencji i sprawności obliczeniowej, umiejętności rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów pod presją czasu, odporności psychicznej i zachowania zimnej krwi w warunkach stresu. Byli oni też poddani szczegółowym badaniom medycznym i przeszli szereg rozmów kwalifikacyjnych.

W 2021 r. ESA ogłosiła rekrutację na przyszłe astronautki i astronautów, w tym z niepełnosprawnością fizyczną. Było to pierwsze takie wydarzenie od 2008 r.

Jak dodano, pierwszy raz w historii, ESA w 2022 r. utworzy rezerwę astronautek i astronautów. W jej skład wejdą kandydaci, którzy mimo udanego przejścia procesu selekcji, nie zostali zatrudnieni. Pozostaną oni zatrudnieni przez swoich obecnych pracodawców.

Sławosz Uznański pracuje jako operator Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. Zajmuje się też projektowaniem elektroniki odpornej na promieniowanie.

Uznański pochodzi z Łodzi, gdzie w 2008 r. ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Łódzką uzyskując tytuł mgr inż. Również w tym samym roku otrzymał tytuł mgr inż. na Uniwersytecie Nantes (Francja) i tytuł inż. na Politechnice w Nantes (Francja). W 2011 r. obronił z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie Aix-Marseille (Francja).

Jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem ponad 50 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych. Jego zainteresowania zawsze były ściśle związane z przemysłem kosmicznym. Prowadził wykłady dot. projektowania systemów kosmicznych na międzynarodowych szkołach inżynierskich (SERESSA 2014 r., 2021 r.), organizował warsztaty pomiędzy CERN i NASA oraz dla sektora prywatnego. Był recenzentem wielu projektów satelitów komercyjnych, jak np. satelity firmy ICEYE oraz projektów związanych z polskim sektorem kosmicznych, takich jak PW-SAT2, HyperSat i EagleEye.

