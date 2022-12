Minister Buda: pierwsze wydatki zw. z kontem mieszkaniowym w 2026; szacujemy, że będzie to 170 mln zł

Pierwsze wydatki związane z wypłatą premii do kont mieszkaniowych mogą pojawić się w 2026 r.; szacujemy, że będzie to 170 mln zł - przekazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Koszt dopłat do kredytów to 800 mln zł rocznie, przy czym wydatki będą narastać.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister rozwoju pytany był m.in. o szacunkowy koszt programu Pierwsze mieszkanie - zarówno części kredytowej, jak i oszczędnościowej. Buda poinformował, że w 2023 r. resort przewiduje ok. 100 mln zł wydatków na "Kredyt bezpieczny 2 proc.".

"Później będzie 800 mln zł corocznie, narastająco, tzn. do 800 mln zł będzie dochodziło kolejne, bo raty będą płacone na rzecz kolejnych kredytobiorców, więc 800 mln zł rocznie dodatkowo co roku przez najbliższe lata to będzie ten koszt" - wyjaśnił szef MRiT.

Przekazał, że pierwsze wydatki związane z wypłatą premii do kont mieszkaniowych mogą pojawić się najszybciej za trzy lata, bo tyle wynosi minimalny okres oszczędzania. "Szacujemy, ostrożnie rzecz biorąc, że pierwsze wydatki w tym zakresie będą w 2026 r. na poziomie 170 mln zł. W perspektywie czasu wartości będą pewnie wzrastały" - powiedział Waldemar Buda.

Zastrzegł, że szacunki są trudne. "Jesteśmy gotowi na poziom finansowania kilkudziesięciu tysięcy kredytów rocznie, 30-40 tys., co wiąże się z wydatkami na poziomie 800 mln zł narastająco w skali roku" - zapewnił. Dodał, że program jest skonstruowany w oparciu o środki budżetowe.

Program Pierwsze mieszkanie ma ruszyć 1 lipca 2023 r.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Konto mieszkaniowe będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania lub w niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką dzieci. Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3-10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) mają gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia ma być równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - wybierany ma być wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

