Minister Buda: Poczta Polska to spółka o wyjątkowym znaczeniu dla państwa

Poczta Polska to spółka o wyjątkowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania państwa, zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości - powiedział w piątek po południu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poczas otwarcia zmodernizowanego Urzędu Pocztowego w Tuszynie w woj. łódzkim.

Po modernizacji otwarto Urząd Pocztowy w Tuszynie (Łódzkie). W uroczystości wziął udział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który podkreślił, że od kilku lat Poczta Polska przekształca sieć swoich placówek. "Poczta Polska to spółka o wyjątkowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania państwa" - mówił.

"Poczta Polska zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych usług, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. Przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje w Tuszynie to przykład na to, że nasz kraj cały czas się rozwija" - zaznaczył minister Buda.

W Urzędzie Pocztowym w Tuszynie wykonano szereg prac adaptacyjnych i remontowych. Dzięki temu - jak zwracają uwagę pracownicy spółki - listonosze powrócą do tej placówki po 8 latach nieobecności. "Chcemy być blisko naszych klientów, unowocześniamy i rozwijamy sieć pocztową" - zapewnił w Tuszynie prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

Na terenie Regionu Sieci Poczty Polskiej w Łodzi jest ponad 430 placówek a w kraju PP ma 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Największą sieć sprzedaży Poczta Polska ma na wsiach oraz w małych miastach - obecnie to ponad 5,2 tys. placówek.

