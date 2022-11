Minister Buda: polscy eksporterzy szukają nowych rynków zbytu i zwiększają swoją sprzedaż za granicą

Nasi eksporterzy szukają nowych rynków zbytu i zwiększają swoją sprzedaż za granicą - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, komentując dla PAP dane GUS dot. handlu zagranicznego we wrześniu.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu br. wyniósł 14,7 mld euro. Resort rozwoju i technologii zwrócił uwagę, że zgodnie z danymi GUS wartość eksportu we wrześniu wyniosła 29,5 mld euro, a importu 31,5 mld euro.

W ocenie Waldemara Budy "wyniki handlu zagranicznego we wrześniu były imponujące". Minister zwrócił uwagę, że dwucyfrowe wzrosty sięgały w eksporcie blisko 18 proc., a w imporcie niemal 25 proc.

"To budujące, że nasi eksporterzy, pomimo że sytuacja gospodarcza nie jest łatwa, szukają nowych rynków zbytu i zwiększają swoją sprzedaż za granicą" - stwierdził.

Według niego dobrą wiadomością jest też to, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 9,8 proc. "Widać, że poprawia się dostępność komponentów do produkcji, szczególnie w motoryzacji" - zaznaczył szef MRiT.

