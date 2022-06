Minister Buda: Potrzebny jest intensywny dialog z Komisją Europejską

W przyszłości powinniśmy dołożyć więcej starań, aby poprawić jakość komunikacji z Komisją Europejską - mówi w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister rozwoju w rozmowie z "GPC" podkreślił, że zamknięcie negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) to ogromny sukces.

"Doszliśmy do porozumienia we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji z KE. Kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Najważniejsze jest to, że teraz czekają nas inwestycje o reformy, które będziemy realizować dzięki środkom z KPO. Wzmocnią one naszą gospodarkę, zwiększa jej produktywność i dadzą wysokiej jakości miejsca pracy" - podkreślił Buda.

Dodał, że "jeśli chodzi o tempo negocjacji związanych z KPO, to w przyszłości powinniśmy dołożyć więcej starań, aby poprawić jakość komunikacji z KE".

"Proces negocjacyjny wokół zatwierdzenia polskiego KPO mógłby zakończyć się wcześniej, gdyby po stronie KE nie funkcjonowały nieprawdziwe przekonania co do stanu faktycznego w sprawach takich jak np. praworządność w Polsce. W dużej mierze te uprzedzenia po stronie KE były inspirowane przez działania polskiej opozycji. Chciałbym zatem, aby toczył się intensywny dialog z kE, który pozwoli nam na bieżąco weryfikować i wyjaśniać takie nieporozumienia" - powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że porozumienie z Komisją Europejską w sprawie KPO oznacza wzmocnienie impulsu inwestycyjnego i rozwojowego trudnym czasie związanym z gospodarczymi skutkami napaści rosyjskiej na Ukrainę.

Minister zaznaczył, że określone w KPO tzw. kamienie milowe "nie zostały nam narzucone". "Zostały wypracowane w uzgodnieniu z KE. Większość reform zawartych w KPO wynika z dyrektyw, które wiążą wszystkie kraje członkowskie UE" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl