Minister Buda: prawie 42 tys. wniosków i ponad 5,7 tys. podpisanych umów na Bezpieczny Kredyt

Do końca sierpnia złożono prawie 42 tys. wniosków i podpisano ponad 5,7 tys. umów ws. Bezpiecznego Kredytu - poinformował PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według niego przewidziany na kilka lat program pomoże poprawić dynamikę budowy mieszkań.

Jak przekazało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia programu złożono 41 824 wnioski dot. Bezpiecznego Kredytu; zawarto też 5728 umów na kwotę ok. 2,16 mld zł (dane na 31 sierpnia 2023 r.). Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. to obecnie 377 057 zł.

"Jednym z czynników wpływających na dużą popularność Bezpiecznego Kredytu 2 proc. jest kwestia zdolności kredytowej, zwiększonej dzięki znowelizowanej w czerwcu br. rekomendacji S, przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego, uwzględnianej przez banki biorące udział w programie. Bez dopłaty państwa wiele osób, które teraz realizują marzenie o pierwszym mieszkaniu, nie spełniłoby tego kluczowego kryterium, gdyby wystąpiło o kredyt na zwykłych warunkach. Pamiętajmy, że to właśnie wstrzymanie akcji kredytowej spowodowało spadek dynamiki budowy mieszkań. Nasz przewidziany na kilka lat program pomoże te tendencje odwrócić" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Bezpieczny Kredyt oferuje obecnie dziewięć banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski S.A., SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, a także VeloBank. BGK oczekuje ponadto na podpisanie umowy o współpracy przez jeden bank, który zgłosił gotowość od września, a cztery kolejne deklarują gotowość do przystąpienia do programu w III i IV kwartale tego roku - podał resort rozwoju.

MRiT podało też, że do końca sierpnia założono ponad 2 tys. Kont Mieszkaniowych.

"Konto Mieszkaniowe to obecnie najatrakcyjniejsza na rynku finansowym forma oszczędzania na mieszkanie, które ma być kupione w perspektywie kilku lat. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie ma bezwzględnego wymogu, że musi to być pierwsze mieszkanie - ten instrument ma służyć także rodzinom z dziećmi, które myślą o zamianie lokum na większe" - dodał szef MRiT.

Konto Mieszkaniowe oferują obecnie trzy banki (Alior Bank, Bank Pekao i PKO Bank Polski), a uzgodnienia z kolejnym bankiem są w trakcie. Założono 2022 Konta Mieszkaniowe, na których zgromadzono łącznie ponad 4 mln zł.

1 lipca br. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat, oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

"Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty. Lista banków dostępna na stronie BGK, obecnie jest na niej dziewięć instytucji.

Konto Mieszkaniowe to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Mogą je założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. W przypadku tego instrumentu również wymogiem jest brak własnego mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Można je założyć od 13. do 45. roku życia. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).

