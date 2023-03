Minister Buda: rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów

Rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów - od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze - wskazał PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Sejm poparł w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy rozszerzającej grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z tańszego gazu, zgodnie z którymi z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie prowadzące piekarnie, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

W uchwalonej przez Sejm 8 lutego br. ustawie o postępowaniu egzekucyjnym przewidziano, że pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeżeli natomiast działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to by otrzymać wsparcie, przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

"Rozkładamy parasol ochronny nad większą liczbą podmiotów - od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze. Dzięki temu jeszcze więcej firm będzie chronionych przed wysokimi kosztami prowadzenia działalności" - wskazał PAP minister Buda.

Minister stwierdził, że przyjęta w czwartek przez parlament ustawa, "to kolejny element rządowych działań, które przeciwdziałają wysokim cenom energii spowodowanym przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę".

Wprowadzone do ustawy rozwiązania - jak zaznaczył - "wychodzą naprzeciw specyfice działalności spółdzielni, które zajmują się m.in. produkcją piekarską i ciastkarską".

"Spółdzielczość spożywcza to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce, a w sklepach tego rodzaju wielu Polaków codziennie robi zakupy" - dodał szef MRiT. Przypomniał, że maksymalna cena będzie obowiązywać do końca tego roku.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ustawa ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Zgodnie z ustawą w celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS.

