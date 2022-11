Minister Buda: rozwiązania dot. bezpośrednich linii energetycznych w najbliższym czasie na posiedzeniu rządu

Razem z minister klimatu Anną Moskwą pracujemy nad rozwiązaniami dot. bezpośrednich linii energetycznych, będzie to w najbliższym czasie przedmiotem prac Rady Ministrów i parlamentu - poinformował we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister rozwoju wziął we wtorek udział w otwarciu konferencji poświęconej porozumieniom sektorowym na rzecz rozwoju energii odnawialnej.

"Pracujemy razem z minister Anną Moskwą nad rozwiązaniami dotyczącymi linii bezpośredniej. To w najbliższym czasie będzie przedmiotem prac Rady Ministrów i parlamentu. Będziemy dynamicznie w tym procesie to rozwiązanie propagować" - oświadczył Buda.

"Sama linia bezpośrednia w zasadzie determinuje i wiąże energię odnawialną z magazynowaniem energii na potrzeby przedsiębiorstw. Tylko wtedy stabilnie będzie można dostarczać energię do zakładu produkcyjnego w powiązaniu z magazynami energii" - dodał szef MRiT.

Linia bezpośrednia to połączenie instalacji OZE, np. farmy wiatrowej bezpośrednio z odbiorcą, zazwyczaj przemysłowym.

We wrześniu resort rozwoju, prezentując elementy pakietu wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym, zapowiedział przyspieszenie budowy bezpośrednich linii energetycznych. Przekazał wówczas, że planowane zmiany w przepisach obejmują m.in.: doprecyzowanie definicji linii bezpośredniej i wyjaśnienie, że może być do niej podłączony również odbiorca podłączony jednocześnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Linia bezpośrednia - zgodnie z informacją MRiT - ma być wyłączona z obowiązku uzyskiwania zgody prezesa URE w trzech przypadkach: gdy dostarcza wyłącznie energię z OZE, gdy budowa linii bezpośredniej ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie posiada tytuł prawny, a linia zaopatrywać będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych oraz gdy linia bezpośrednia dostarcza energię do instalacji lub odbiorcy nieprzyłączonego do KSE.

