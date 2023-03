Minister ma propozycje ograniczenia tzw. patodeweloperki. Co na ot branża budowlana?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, że w piątek podczas spotkania z branżą budowlaną przedstawi propozycje dotyczące ograniczeń tzw. patodeweloperki. Dodał, że ma nadzieję, iż dojdzie do konsensusu.

Minister rozwoju i technologii pytany w czwartek w radiu RMF FM o zapowiadane przez resort ograniczenia tzw. patodeweloperki firm budowlanych wskazał, że w piątek odbędzie się w tej sprawie "ostatnie spotkanie z branżą". Przypomniał, że podczas poprzednich spotkań "były pewne zastrzeżenia". "Branża troszkę się broni" - stwierdził minister.

"Jutro mamy spotkanie z branżą budowlaną, ostatecznie przedstawię swoje propozycje i mam nadzieję, że dojdzie do takiego konsensusu, że wyjdziemy z tymi propozycjami na zewnątrz" - stwierdził Buda. Wskazał, że kierunek zmian w stosunku do pierwotnego projektu zostanie zachowany.

Wskazał np. na konieczność wyeliminowania możliwości wyznaczania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych pod oknami mieszkańców.

"Tego nie było w pierwotnym projekcie, ale deweloperzy wymyślają dziwne historie. Trzeba reagować na każdą tego typu sytuację" - powiedział.

Szef MRiT zapowiedział też, że w ustawie o patodeweloperce zostanie wprowadzony przepis, "który powie jasno: wszystkie mieszkania, które deweloper wystawia, muszą mieć swoją cenę dla wszystkich na stronie internetowej".

Na początku stycznia resort rozwoju zapowiedział zmiany w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także zmiany Prawa budowlanego, które mają - zdaniem MRiT - pozwolić na skuteczniejszą walkę z tzw. patodeweloperką.

W lutym minister Buda pytany na konferencji o te rozwiązania, przekazał, że są "praktycznie gotowe".

Zapowiedziane przez ministerstwo zmiany to m.in. zwiększenie minimalnej odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów oraz odległości między balkonami - do minimum 4 metrów, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie konieczne ma być stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości. Resort chce również przeciwdziałać zjawisku, kiedy lokale użytkowe są sprzedawane jako np. lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak mieszkania. Po zmianie przepisów powierzchnia lokalu użytkowego ma wynosić 25 mkw., czyli tyle, ile minimalna powierzchnia mieszkania.