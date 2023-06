Minister Buda: zaangażowanie we wsparciu Ukrainy przekłada się na pozytywny klimat inwestycyjny w Polsce

Zaangażowanie we wsparciu Ukrainy przekłada się na pozytywny klimat inwestycyjny w Polsce i większą atrakcyjność naszego eksportu - powiedział w środę podczas Kongresu 590 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef resortu podczas debaty pt.:"Siła polskiej marki eksportowej - nowe kierunki ekspansji" wskazał, że ostatni czas jest bardzo korzystny dla Polski, jeśli chodzi o jej pozycję w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Mówił, że postrzeganie kraju jest wypadkową wielu czynników m.in. geopolityki, zawieranych sojuszy czy poziomu edukacji. "To wszystko przekłada się na siłę polskiej marki" - powiedział.

Zaznaczył, że zaangażowanie we wsparcie Ukrainy, przekłada się na pozytywny klimat inwestycyjny i większą atrakcyjność naszego eksportu. Podkreślił, że lata 2021 - 2022 były pod tymi względami rekordowe. "Mamy swoje 5 minut i byłoby dobrze, gdyby to przerodziło się w długookresową strategię" - wskazał. Dodał też, że polskie firmy są skuteczniejsze we wchodzeniu na rynki zagraniczne niż np. kilkanaście lat temu. "Obecnie nawet mniejsze firmy biorą udział w procesie internacjonalizacji, przystosują się do globalnych trendów" - powiedział, zaznaczając, "że to pokazuje siłę polskiej gospodarki", a także świadczy o skuteczności wsparcia rządu czy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Według ministra Budy, rok 2023 będzie trudny, ale na pewno nie grozi nam recesja, a wzrost PKB - jak zaznaczył - "wyniesie grubo ponad procent".

Pytany, czy recesja w UE nie wpłynie na wyhamowanie naszego eksportu, powiedział, że doświadczenie przedsiębiorców, którzy do czasu wprowadzenia sankcji na Rosję wysyłali swoje produkty na wschód, dowodzi, że polskie firmy są w stanie bardzo skutecznie przestawić się na inne kierunki.

Jak wynika z raportu biura analiz PFR, eksport towarowy Polski w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 88.738,8 mln euro i był o 8,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 30 proc. większy niż w pierwszym kwartale 2021 r. Import towarowy Polski w tym okresie wyniósł 85.851,3 mln euro i był o 0,7 proc. mniejszy niż rok temu i o 30,4 proc. większy niż w pierwszym kwartale 2021 roku. W rezultacie, nadwyżka w handlu towarowym Polski wyniosła po pierwszym kwartale 2.887,5 mln euro i była na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 roku.

