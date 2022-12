Minister Buda: zdołaliśmy przezwyciężyć najtrudniejszy moment na granicy polsko-ukraińskiej

Największą falę, najtrudniejszy moment na granicy polsko-ukraińskiej zdołaliśmy przezwyciężyć; problemy, które pojawiały się na początku, są już dzisiaj wyjaśnione a służby i inspekcje działają zwielokrotnionymi siłami - powiedział w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT uczestniczył w poniedziałek w briefingu prasowym przed konferencją "Granica polsko - ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju?" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Zdaniem Budy, po napaści Rosji na Ukrainę, strony polska i ukraińska wykonały tytaniczną pracę, która w krótkim czasie doprowadziła do zwielokrotnienia możliwości przejazdu i przewozu towarów przez granicę polsko-ukraińską.

"Doprowadziliśmy do stanu, który przyjął 8 mln osób w kilka miesięcy, a ruch towarów - zarówno importu, jak i eksportu - zwiększył się o ok. 50 proc. na stałe już teraz, nawet we wrześniu, sierpniu, długo po rozpoczęciu konfliktu" - wskazał.

Mówiąc o polsko-ukraińskich rozmowach dotyczących barier w wymianie handlowej i gospodarczej przyznał, że identyfikują szereg problemów, których nie uda się wyeliminować z dnia na dzień, ale ruch graniczny po obu stronach został usprawniony.

"Największą falę, najtrudniejszy moment zdołaliśmy przezwyciężyć. Problemy, które pojawiały się na początku są już dzisiaj wyjaśnione, a służby i inspekcje działają zwielokrotnionymi siłami, mamy więcej osób, więcej przejść, kolejne będzie otwarte w przyszłym roku" - powiedział szef MRiT i przypomniał decyzję premiera przyspieszającą otwarcie nowego przejścia granicznego z Ukrainą z 2025 na 2023 r.

Przypomniał, że na wniosek Polski UE do 30 czerwca 2023 r. zdjęła wszelkie obciążenia kontyngentowe i celne na towary wwożone do UE z Ukrainy na teren jednolitego rynku europejskiego, co spowodowało wzrost ruchu towarów z tego kierunku. "Już rozmawialiśmy na Radzie Europejskiej w tej sprawie, czy słusznie byłoby tę decyzję przedłużyć" - powiedział Buda. "Wszystkie głosy, które pojawiły się na Radzie Europejskiej były za tym, żeby tę decyzję przedłużyć" - dodał.

Przyznał, że trwający atak na ludność cywilną Ukrainy są elementem strategii Putina, będzie się intensyfikował i przedłużał, ponieważ na froncie idzie mu dużo gorzej. "To cały czas nie generuje dodatkowej fali uchodźczej. To znaczy, że obywatele Ukrainy się do tego dostosowali, przyzwyczaili, akceptują tę sytuację czasowo i nie szukają rozwiązań w postaci ucieczki, przeprowadzenia się na sezon zimowy do innego kraju" - powiedział, zwracając uwagę na bardzo pozytywną postawę większości obywateli Ukrainy.

"Pomimo dużo poważniejszych trudności w stosunku do tego, co było nawet na początku wojny, starają się wspierać, zostać w Ukrainie, pomagać, pracować i żyć na ile to jest możliwe" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl