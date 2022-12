Minister Buda: zdołaliśmy przezwyciężyć najtrudniejszy moment na granicy polsko-ukraińskiej

Największą falę, najtrudniejszy moment na granicy polsko-ukraińskiej zdołaliśmy przezwyciężyć; problemy, które pojawiały się na początku, są już dzisiaj wyjaśnione a służby i inspekcje działają zwielokrotnionymi siłami - powiedział w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT i wicepremier Ukrainy, minister ds. terytoriów czasowo okupowanych Ukrainy Iryną Wereszczuk uczestniczyli w poniedziałek w briefingu prasowym podczas konferencji "Granica polsko - ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju?" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Zdaniem Budy, po napaści Rosji na Ukrainę, strony polska i ukraińska wykonały tytaniczną pracę, która w krótkim czasie doprowadziła do zwielokrotnienia możliwości przejazdu i przewozu towarów przez granicę polsko-ukraińską.

"Doprowadziliśmy do stanu, który przyjął 8 mln osób w kilka miesięcy, a ruch towarów - zarówno importu, jak i eksportu - zwiększył się o ok. 50 proc. na stałe już teraz, nawet we wrześniu, sierpniu, długo po rozpoczęciu konfliktu" - wskazał.

Mówiąc o polsko-ukraińskich rozmowach dotyczących barier w wymianie handlowej i gospodarczej przyznał, że identyfikują szereg problemów, których nie uda się wyeliminować z dnia na dzień, ale ruch graniczny po obu stronach został usprawniony.

"Największą falę, najtrudniejszy moment zdołaliśmy przezwyciężyć. Problemy, które pojawiały się na początku są już dzisiaj wyjaśnione, a służby i inspekcje działają zwielokrotnionymi siłami, mamy więcej osób, więcej przejść, kolejne będzie otwarte w przyszłym roku" - powiedział szef MRiT i przypomniał decyzję premiera przyspieszającą otwarcie nowego przejścia granicznego z Ukrainą z 2025 na 2023 r.

Przypomniał, że na wniosek Polski UE do 30 czerwca 2023 r. zdjęła wszelkie obciążenia kontyngentowe i celne na towary wwożone do UE z Ukrainy na teren jednolitego rynku europejskiego, co spowodowało wzrost ruchu towarów z tego kierunku. "Już rozmawialiśmy na Radzie Europejskiej w tej sprawie, czy słusznie byłoby tę decyzję przedłużyć" - powiedział Buda. "Wszystkie głosy, które pojawiły się na Radzie Europejskiej były za tym, żeby tę decyzję przedłużyć" - dodał.

Przyznał, że trwający atak na ludność cywilną Ukrainy są elementem strategii Putina, będzie się intensyfikował i przedłużał, ponieważ na froncie idzie mu dużo gorzej. "To cały czas nie generuje dodatkowej fali uchodźczej. To znaczy, że obywatele Ukrainy się do tego dostosowali, przyzwyczaili, akceptują tę sytuację czasowo i nie szukają rozwiązań w postaci ucieczki, przeprowadzenia się na sezon zimowy do innego kraju" - powiedział, zwracając uwagę na bardzo pozytywną postawę większości obywateli Ukrainy.

"Pomimo dużo poważniejszych trudności w stosunku do tego, co było nawet na początku wojny, starają się wspierać, zostać w Ukrainie, pomagać, pracować i żyć na ile to jest możliwe" - powiedział.

Mówiąc o roli Polski jako kraju tranzytowego dla zboża z Ukrainy przyznał, że istniał problem niekontrolowanego napływu tzw. zboża technicznego, które trafiało do polskich młynów. "Mieliśmy pewne wątpliwości, ponieważ to zboże było wykorzystywane sprzecznie z deklaracjami, które pojawiały się od osób, które nadawały te transporty w Ukrainie" - powiedział dodając, że Inspekcja Jakości Handlowej weryfikuje te transporty. "Chcemy mieć pewność, że to zboże ma rzeczywiście charakter techniczny, chociażby do palenia, produkcji brykietu" - wyjaśnił.

Buda przypomniał, że granica Polski z Ukrainą jest jednocześnie granicą UE. "Dzisiaj trwają dyskusje między przedstawicielami Straży Granicznej a ministrem infrastruktury. W ramach grupy roboczej wypracowywane jest porozumienie, umowa dwustronna, która będzie musiała być zweryfikowana przez KE z punktu widzenia zgodności z zasadami Schengen, odnośnie ułatwień na przejściach granicznych" - podał. "Usystematyzowana umowa, która będzie to regulowała, czyli przewidywała szereg ułatwień w tym zakresie, jest przygotowywana" - powiedział dodając, że prace nad porozumieniem są finalizowane. "Jest nadzieja na to, że na podstawie tego dokumentu również to przejście graniczne będzie ułatwione" - dodał.

Odpowiadając na pytanie mediów o aktywność gospodarczą po wybuchu wojny wskazał, że od początku działań zbrojnych na Ukrainie w Polsce otworzono 10 tys. ukraińskich firm.

Wicepremier Ukrainy powiedziała, że Rosja zmieniła swoją strategię i terroryzuje ludność cywilną poprzez ostrzały rakietowe miast m.in. na zachodniej Ukrainie. "Niestety całe terytorium Ukrainy jest linią frontu. Walczymy i będziemy walczyć za naszą i waszą wolność, i przyszłość europejskich państw, cywilizacji, demokracji i wartości. Przed nami jeszcze jest długa droga" - powiedziała.

Zdaniem Wereszczuk, wróg wykorzystuje każdą możliwość, żeby wprowadzić nieporozumienia między Polakami i Ukraińcami, historię i zmęczenie.

Podziękowała rządowi za systemowe wsparcie, codzienną opiekę nad Ukraińcami, którzy przebywają w Polsce. "Wierzę w to, że droga Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę, razem z Polską, z adwokaturą Polski i szczerą chęcią Polski, żebyśmy pracowali i żyli razem jako sąsiedzi, partnerzy, ludzie dobrej woli, jakimi jesteśmy" - stwierdziła.

"Przed nami bardzo dużo pracy. Musimy robić wszystko, żeby jak najwięcej było wspólnych kontaktów kulturowych, gospodarczych, handlowych. To wszystko uniemożliwi w przyszłości ataki ze strony agresywnego sąsiada, który myśli, że w taki sposób może zwyciężyć" - powiedziała.

Następnie na auli WSPiA odbyła się debata, podczas której wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zwrócił uwagę, że wyzwania w relacjach polsko-ukraińskich związane są z przedsiębiorczością, granicą, pomocą humanitarną, odbudową Ukrainy i pomocą tym, którzy w zimie będą ewentualnie szukali pomocy w Polsce.

"Oba rządy monitorują sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, dostrzegają migrację, która ma miejsce dzisiaj w Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość osób pozostanie w Ukrainie. Jest determinacja narodu ukraińskiego, żeby pozostać w Ukrainie i tam dalej walczyć, bronić swojego państwa, a później odbudowywać" - powiedział.

Jak przypomniał, Polski rząd zareagował na wojnę otwarciem granicy, która stała się "miejscem bezpiecznym dla wielu osób uciekających przed agresją Rosji". "Wszyscy, którzy chcieli przekroczyć tę granicę otrzymali taką możliwość" - stwierdził dodając, że w szczycie fali uchodźców dziennie granicę polsko-ukraińską przekraczało ponad 140 tys. kobiet i dzieci.

Pomoc uchodźcom - wskazał - jest możliwa "dzięki połączeniu ogromnego zrywu polskiego społeczeństwa z działaniami rządu, lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych".

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Antoni Kołakowski powiedział podczas konferencji, że ważnym obszarem współpracy rolnictwa ukraińskiego i polskiego jest ułatwianie przewozu przez granicę produktów rolnych.

"Musimy stwarzać warunki przepływu surowców roślinnych ukraińskich do portów europejskich i do tych kontynentów, gdzie jest widmo głodu: Czarnej Afryki, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i innych państw, gdzie to zboże z Ukrainy jest niezbędne dla egzystencji" - wyjaśnił.

Zdaniem Kołakowskiego, barierą dla rozwoju współpracy są zaniechania infrastrukturalne z ostatnich dziesięcioleci, jak brak dogodnych warunków technicznych przeładunku. Stwierdził, że ukraińskiemu rolnictwu w 2023 r. trzeba stworzyć warunki do obsiania pól.

Organizatorem konferencji "Granica polsko - ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju?" jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Podczas dwudniowej konferencji prelegenci z Polski i Ukrainy dyskutują m.in. o roli polsko-ukraińskiej granicy w kontekście rozwoju handlu i wyzwań wojennych, przepustowości granicy, służbach granicznych, poprawie efektywności transportu kolejowego i sytuacji przewoźników drogowych oraz o nowoczesnych technologiach w służbie granic.

