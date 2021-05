Minister Cieślak o planowanym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku a dochodach JST z PIT

Nie możemy uzależniać podniesienia kwoty wolnej od podatku od tego, czy jest jakieś zagrożenie związane z mniejszymi wpływami z PIT-u do samorządu terytorialnego. Priorytetem jest poziom zarobków Polaków i kwota wolna od podatku – powiedział w Gorzowie Wlkp. Michał Cieślak, minister odpowiedzialny za rozwój samorządów.

"Natomiast jesteśmy przekonani, że samorząd terytorialny będzie miał swój udział w PIT i te różnice, o których dzisiaj wspomina, że one się wypłaszczą. Wypłaszczą się dlatego, że czeka nas bardzo dynamiczne odbicie gospodarcze, a z wyników które posiadamy z lat 2015-19 już dzisiaj możemy powiedzieć, że wpływ dodatkowy z PIT i CIT-jaki nastąpił w tym czasie do samorządu wynosił 21,5 mld zł - to jest gigantyczna kwota. Oczywiście, w porównaniu do lat analogicznych przed 2015 r." - powiedział Cieślak.

Dodał, że samorządy mogą mieć obawy, że z tej nadwyżki, która powstała może dojść do jakiegoś ubytku w wyniku podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

"...ale ja, po pierwsze uspokajam ze względu na to, że w Polskim Ładzie wprowadzamy stały samorządowy algorytm wspierający inwestycje oraz wspierający ewentualne ubytki w wyniku reformy podatkowej - to po pierwsze. Po drugie, że odbicie gospodarcze, które nastąpi w najbliższym czasie będzie tak silne, że ten ubytek w PIT, który mógłby nastąpić w samorządzie, on na pewno zostanie wyrównany..." - zaznaczył minister Cieślak.

Cieślak i wojewoda lubuski Władysław Dajczak spotkali się w czwartek z grupą lubuskich samorządowców. Podczas konsultacji w Gorzowie minister przedstawił najważniejsze założenia rządowego projektu "Samorząd 3.0 - rozwój bez barier" oraz koncepcję reformy Polskiego Ładu - strategii przezwyciężenia skutków pandemii.

Lubuscy samorządowcy podczas spotkania poruszyli m.in. wątek związany z wpływami do ich budżetów z podatków PIT i CIT.

"Zaproponowali, aby wrócić do koncepcji związanej z meldunkiem, czyli osoba która przyjeżdża gdzieś do pracy, wynajmuje tam mieszkanie, aby miała obowiązek meldunkowy, ponieważ wtedy część tego PIT-u trafia tutaj do samorządu. Natomiast, jeśli tak nie jest, samorząd ponosi pewne koszty" - wyjaśnił Cieślak.

Dodał, że podobnie jest w przypadku CIT, gdyż - jak wskazywali lubuscy samorządowcy - część firm, które mają w danym regionie swoje zakłady odprowadza CIT zupełnie gdzieindziej, gdyż są zarejestrowane w innych miejscach.

"Tutaj samorządowcy zwracają uwagę, że tu jest bardzo wielka potrzeba regulacji, związana z tym, aby firmy odprowadzały CIT w miejscu, w którym prowadzą działalność. Nie w miejscu, w którym mają zarejestrowaną siedzibę firmy. To jest bardzo dobra uwaga" - powiedział Cieślak.

Na spotkaniu w Gorzowie była również mowa m.in. o gospodarce odpadami i poziomie wynagrodzeń w administracji samorządowej. Zdaniem ministra, w pierwszej z tych kwestii jest potrzebna zmiana modelu zagospodarowania odpadów, aby mieszkańcy płacili za to znacznie mniej. Wskazywał, że potrzebne są rozwiązania, na przykład związane z rozszerzona odpowiedzialnością producentów i handlu za odpady.

Mówiąc o wynagrodzeniach w samorządzie minister przyznał, że wymagają one urealnienia, gdyż najlepsi fachowcy odchodzą znajdując lepsze warunku w sektorze prywatnym, a młodzież nie garnie się do pracy w administracji.

"Trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić i rozpocząć pewną debatę polityczną na ten temat. Tym bardziej, że przed nami bardzo poważne inwestycje, które trzeba zrealizować w sposób dobry i konsekwentny. Trzeba to rozliczyć, trzeba przygotować je w taki sposób, aby długo jeszcze służyły kolejnym pokoleniom" - mówił Cieślak.

Na briefingu w Gorzowie Wielkopolskim minister Cieślak złożył życzenia samorządowcom i pracownikom administracji samorządowej z okazji przypadającego w czwartek Dnia Samorządu Terytorialnego.

"Życzę wszystkie najlepszego. Tego, aby realizowane w przyszłości inwestycje były skierowane jak najlepiej do mieszkańców, aby wszystkie zaplanowane inwestycje się spełniły i oczywiście tego co jest najważniejsze - środków finansowych w samorządzie terytorialnym do zrealizowania ambitnych zadań" - powiedział Cieślak

27 maja w naszym w Polsce jest obchodzony Dzień Samorządu Terytorialnego. Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona została przez Sejm kontraktowy 8 marca 1990 r. - była to senacka inicjatywa ustawodawcza. Na jej podstawie 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządów gminnych.

