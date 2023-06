Minister Cieszyński: inwestycje takie jak zakład Intela k. Wrocławia wzmacniają Europę na wypadek kryzysu

Inwestycje takie jak zakład Intela, który powstanie pod Wrocławiem, wzmacniają Europę na wypadek kryzysu - ocenił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Ostatnie lata pokazały, że łańcuchy dostaw półprzewodników mogą nagle zostać przerwane - dodał.

Intel poinformował w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie) pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej ma pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie.

W piątek we Wrocławiu odbyła się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego w sprawie ogłoszenia inwestycji.

"Ostatnie lata pokazały, że łańcuchy dostaw półprzewodników mogą nagle zostać przerwane. Inwestycje takie jak ta, która powstanie pod Wrocławiem, wzmacniają całą Europę na wypadek kryzysu" - ocenił w piątek minister Cieszyński.

Zauważył, że "ta fabryka to 2 tys. miejsc pracy, ale też szansa dla rozwoju lokalnych firm i uczelni, które staną się częścią światowego ekosystemu produkcji układów scalonych".

Minister podkreślił, że to największa inwestycja w historii Polski. "Fabryka wniesie znaczący wkład w zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia europejskiego przemysłu w półprzewodniki, ale też wesprze rozwój nowoczesnej technologii w Polsce" - wskazał Cieszyński. Dodał, że produkcja układów scalonych "jest bardzo wymagająca i wykorzystuje procesy technologiczne dostępne dla nielicznych".

Jak przekazało ministerstwo, przy realizacji ogłoszonego w piątek projektu zatrudnienie znajdzie "co najmniej 2 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników". "Dodatkowe miejsca pracy powstaną także dla pracowników kontraktowych oraz u poddostawców, którzy będą zaopatrywać nową fabrykę. W prace budowlane w najbliższych latach będzie zaangażowane kilka tysięcy osób" - zaznaczono.

Zgodnie z informacją MC, szef resortu stał na czele zespołu negocjacyjnego reprezentującego polski rząd. Trzon zespołu negocjacyjnego - jak podano - stanowili eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu, m.in. wiceprezes ARP Krzysztof Michalski, i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pod kierownictwem dyrektora Marcina Fabianowicza. 23 maja br. Rada Ministrów zatwierdziła decyzję, na mocy której minister Janusz Cieszyński podpisał w imieniu rządu list intencyjny z firmą Intel.

"Walka o inwestycje tego kalibru rozgrywa się pomiędzy dziesiątkami lokalizacji na całym świecie. Decyzja Intela wskazuje, że nie znalazło się żadne miejsce lepsze, niż właśnie Dolny Śląsk" - podsumował minister Cieszyński.

W komunikacie resortu podkreślono, że w ramach zawartego porozumienia polski rząd wesprze "pierwsze w swoim rodzaju zintegrowane zakłady produkcyjne lub fabryki, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i odporności ekosystemu półprzewodników w Unii Europejskiej. Będzie to pierwszy taki proces inwestycyjny, w którym liderem będzie Ministerstwo Cyfryzacji".

Dodano, że fabryka Intela w Miękini będzie współpracować z zakładem produkcji wafli krzemowych (tzw. fabami) funkcjonującym już w Irlandii oraz zakładem powstającym w niemieckim Magdeburgu. Wyprodukowane w fabach wafle trafią do dolnośląskich zakładów integracji i testowania, w których będą rozcinane na pojedyncze chipy, integrowane w ramach docelowych produktów (np. procesorów wykorzystywanych w komputerach osobistych) oraz testowane przed dostarczeniem do klientów.

"Nowa inwestycja wpisuje się w strategię Unii Europejskiej, która zakłada uzyskanie 20 proc. udziału w globalnym rynku produkcji chipów do 2030 roku. Doświadczenie innych krajów pokazuje, że nowa fabryka daje dużą szansę na powstanie w okolicy kolejnych inwestycji z tego obszaru, a także przyciągnie projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez polskie uczelnie w partnerstwie z sektorem MŚP" - zaznaczyło ministerstwo.

Według MC kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do wyboru okolic Wrocławia jako lokalizacji nowej inwestycji, była dostępność wykwalifikowanych ekspertów, m.in. absolwentów lokalnych uczelni, takich jak Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. "Polska jest krajem z drugą największą w Unii Europejskiej liczbą absolwentów kierunków ICT, a największy w kraju wydział informatyki prowadzi właśnie PWr" - wskazano.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

