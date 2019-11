Minister Czaputowicz ocenia, że dążenia Iranu do budowy potencjału nuklearnego jest zagrożeniem

Dążenie Iranu do budowy potencjału nuklearnego to zagrożenie - oświadczył w Brukseli szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak mówił, Polska chce, by UE i Stany Zjednoczone wypracowały wspólne podejście do tego państwa.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!