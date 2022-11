Polska złożyła wniosek o wstrzymanie naliczania kar przez TSUE za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - poinformował minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodał, że liczy, iż wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki.

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.

Szynkowski vel Sęk w Polsat News zwracał uwagę, że jest nowa sytuacja prawna, gdyż w życie weszła tzw. ustawa prezydencka i są praktyczne skutki realizacji tej ustawy.

Dodał, że wniosek ws. wstrzymania naliczania kar przez z TSUE "został wczoraj złożony przez nas, z bogatą argumentacją wskazującą na nowe okoliczności prawne". "Będziemy oczekiwać na odpowiedź od KE" - dodał.

Dopytywany od kiedy naliczanie kar miałoby być wstrzymane powiedział, że strona polska liczy, iż od momentu wejścia w życie ustawy prezydenckiej. Jak dodał, chciałby, aby wniosek został rozpatrzony bez zbędnej zwłoki.

Szynkowski vel Sęk wskazał też, że w przyszłym tygodniu uda się do Brukseli i jednym z głównym tematów jego rozmów będzie kwestia wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych, odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. KE podała 7 września, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

