Minister ds. UE uspokaja ws. środków z KPO. Pozew KE nie ma związku

Sprawa Krajowego Planu Odbudowy i środowa decyzja Komisji Europejskiej dot. orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie mają żadnego związku - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Komisja Europejska zdecydowała w środę o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 r. Chodzi o spór o prymat prawa UE nad prawem państw członkowskich.

Pozew Komisji Europejskiej był spodziewany, teraz Polska przedstawi argumenty

Podczas konferencji przed KPRM minister Szynkowski vel Sęk podkreślił, że "orzecznictwo konstytucyjne jest wyłączną domeną państw członkowskich Unii Europejskiej". "Podobne stanowiska w przeszłości zajmowały trybunały konstytucyjne innych państw m.in. Niemiec czy Hiszpanii" - zauważył. Przywoływał decyzję TK w Karlsruhe jeszcze z lat 90., że "to państwa zostają władcami traktatów" w kontekście oceny relacji wzajemnej prawa unijnego i prawa narodowego.

Minister dodał, że kolejny krok KE był spodziewany i pozwoli na przedstawienie argumentów Polski w toku dalszego postępowania przed TSUE.

Minister uspokaja: postępowanie przed TSUE nie ma żadnego związku z KPO

Szynkowski vel Sęk został zapytany, czy postępowanie może wpływać na sprawę Krajowego Planu Odbudowy, bo - poprzez fakt skierowania przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy o Sądzie Najwyższym do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny - TK będzie w sprawę zaangażowany. "Wprost te sprawy nie mają żadnego związku i chciałbym też, żeby nie miały takiego związku" - odpowiedział.

"Sprawa pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy została rzeczywiście przez pana prezydenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Liczymy tutaj na szybkie skierowanie już formalnego wniosku ze strony pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, co uruchomi postępowanie. I podobnie jak pan prezydent liczymy na to, że będzie możliwe sprawne procedowanie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie" - podkreślił Szynkowski vel Sęk.

Wciąż trwa walka o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa o SN kluczowa

Nowelizacja ustawy o SN ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Szynkowski vel Sęk poinformował, że według jego informacji wniosek prezydenta nie wpłynął jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek prezydent Andrzej Duda poinformował w orędziu, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do TK, w trybie kontroli prewencyjnej. "To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją" - zaznaczał prezydent Duda.

Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 22 grudnia 2021 r. Jak poinformowano, powodem były wyroki TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., "w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE". "Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii" - argumentuje KE w opublikowanym w środę komunikacie.

Zdaniem Komisji, polski Trybunał Konstytucyjny naruszył swoimi wyrokami "ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

KE uważa, że wyroki te naruszają także art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej, poddając go nadmiernie zawężającej wykładni.

"Komisja uważa również, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Wynika to z nieprawidłowości przy mianowaniu trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r." - oceniła KE.

