Minister energii Korei: rząd w Seulu oferuje aktywne wsparcie w finansowaniu polskiego atomu

Rząd Korei Południowej zapewni aktywne wsparcie w celu zapewnienia sprawnego finansowania polskiego projektu energetyki jądrowej - przekazał polskim dziennikarzom minister handlu, przemysłu i energii Republiki Korei Lee Chang-Yang.

Koreański operator elektrowni jądrowych KHNP (Korea Hydro&Nuclear Power) złożył w kwietniu polskiemu rządowi ofertę budowy 6 bloków z reaktorami APR1400. Koreańczycy zadeklarowali, że są gotowi spełnić oczekiwania rządu Polski i objąć do 49 proc. udziałów w spółce, która będzie inwestorem i operatorem polskich elektrowni. Obok KHNP ofertę dla polskiej energetyki jądrowej złożył już francuski EDF. Latem oczekiwana jest oferta amerykańska.

Jak poinformował Lee Chang-Yang, większość środków finansowych na realizację projektu została by pozyskana dzięki wsparciu koreańskich agencji kredytów eksportowych (ECA), takich jak Korea Export-Import Bank, Korea Trade Insurance Corporation, itp. oraz inwestycji KHNP w spółkę.

Korea ma doświadczenie w udanym finansowaniu projektu elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez inwestycje kapitałowe głównego wykonawcy, Kepco oraz pożyczki z ECA - przypomniał minister.

W jego ocenie, zarówno polski, jak i koreański rząd dostrzegają znaczenie zastosowania energii jądrowej w celu osiągnięcia neutralności węglowej i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreślił, Korea planuje przywrócić "rozsądny" miks energetyczny poprzez zwiększenie udziału energii jądrowej do "racjonalnego poziomu" i koordynację zrównoważonych działań w obszarze energii odnawialnej.

"W związku z tym uważamy, że oprócz energetyki jądrowej istnieje możliwość omówienia współpracy w wielu dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak baterie, wodór, IT, CCUS (wychwyt i użycie CO2 - PAP), itp." - powiedział Lee Chang-Yang. Przypomniał, że skumulowane inwestycje firm koreańskich w Polsce sięgnęły w 2021 r. 5,5 mld dol.

Impulsem dla wzrostu handlu i inwestycji był rozwój firmy LG Energy Solution - producenta baterii do samochodów elektrycznych - ocenił, przypominając, że zdolności produkcyjne wrocławskiej fabryki LG ES są rozbudowywany z 63 GWh do 85 GWh do 2025 r.

"W związku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na instalacje energii odnawialnej w Polsce, planujemy zwiększenie aktywności w zakresie inwestycji firm koreańskich" - powiedział Lee Chang-Yang. Ponadto, w związku ze wzrostem zainteresowania LNG w Europie, spodziewamy się, że otworzą się nowe możliwości współpracy dla polskich i koreańskich firm - dodał.

"Nasz rząd, wraz z firmami pochodzącymi z Korei, będzie z uwagą przyglądał się i analizował możliwe sposoby wejścia do Polski" - zaznaczył minister Lee.

Odniósł się też do niedawno ogłoszonych przez stronę polską zakupów uzbrojenia w Korei Południowej. "W sektorze obronnym Korea z powodzeniem współpracuje z Polską w zakresie wspólnej produkcji haubic Krab z wykorzystaniem podwozia K9 dostarczonego przez Hanhwa Defense i polskiego sytemu wieżowego. Spodziewamy się, że w przyszłości będziemy czerpać obopólnie korzyści w różnych przedsięwzięciach, takich jak czołgi K2, FA-50, itp." - ocenił Lee Chang-Yang.

"Choć energetyka jądrowa i obronność to dwa odrębne przedsięwzięcia, to ostatecznie możemy spodziewać się kompleksowego efektu synergii w zakresie współpracy technologicznej, finansowej, itp. Korea będzie otwarta na wszystkie możliwości podczas prowadzenia rozmów z Polską" - dodał.

"Korea jest głęboko przekonana, że jest optymalnym partnerem dla Polski w celu wzmocnienia bezpieczeństwa obronnego i energetycznego" - zaznaczył koreański minister handlu, przemysłu i energii.

