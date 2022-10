Minister energii Ontario: atom receptą na dekarbonizację i rosnący popyt

Budowa bloków jądrowych typu BWRX-300 pozwoli na dekarbonizację i zaspokoi stale rosnący popyt na energię elektryczną - powiedział PAP minister energii kanadyjskiej prowincji Ontario Todd Smith. Pierwszy BWRX-300 na świecie ma powstać w elektrowni Darlington.

Zaliczane do małych reaktorów modułowych (SMR) BWRX-300 planuje budować w Polsce spółka Orlen Synthos Green Energy. Pierwszy tego typu reaktor na świecie, zaprojektowany przez GE Hitachi (GEH), zamierza wybudować w Darlington firma Ontario Power Generation (OPG) należąca w całości do rządu prowincji. OPG jest operatorem dwóch z czterech czynnych kanadyjskich elektrowni jądrowych - Darlington i Pickerig - oraz 66 elektrowni wodnych.

"Elektrownie jądrowe działają od 50 lat i jesteśmy gotowi iść naprzód z zastosowaniem nowych technologii, takich jak małe reaktory modułowe SMR" - podkreślił minister energii kanadyjskiej prowincji Ontario.

"W Darlington jest lokalizacja ze wszystkimi decyzjami środowiskowymi, a kanadyjski regulator udzielił pierwszych zezwoleń. Jest szereg powodów, dla których wybrano tą konstrukcję. OPG przeprowadziło szereg analiz, a ich wynikiem był wniosek, że to BWRX-300 będzie pierwszym dostępnym modelem" - wyjaśnił Smith, zaznaczając, że nowy reaktor w 2028 r. ma już produkować energię.

Kolejnym klientem na BWRX-300 jest Orlen Synthos Green Energy. GEH - jak mówił PAP wiceprezes firmy David Sledzik - zakłada, że u polskiego klienta pierwszy reaktor powinien ruszyć w 2029 r.

Jak podkreślił minister Smith, potrzeby energetyczne prowincji rosną wraz ze wzrostem populacji i uprzemysłowienia. Władze Ontario spodziewają się, że do 2030 r. 15-milionowa dziś populacja wzrośnie o 2 mln, a energii potrzebować będą coraz liczniejsze samochody elektryczne, pompy ciepła, ale przede wszystkim dynamicznie rozwijający się przemysł, w tym i ciężki.

Zużycie energii elektrycznej w Ontario w 2021 r. przekroczyło 133 TWh. Dla porównania zużycie w Polsce w 2021 r. było na poziomie 175 TWh.

"Przemysł to wielki konsument prądu. Będziemy potrzebować coraz więcej energii elektrycznej, dlatego przedłużamy okres działania istniejących reaktorów i będziemy budować SMR" - zaznaczył minister, dodając, że w Darlington potencjalnie jest jeszcze miejsce na trzy kolejne reaktory BWRX-300.

Smith przypomniał, że ok. 60 proc. energii elektrycznej w Ontario pochodzi z atomu, a dalsze 20-25 proc. z hydroelektrowni. "Z naszych doświadczeń wynika, że energia z elektrowni jądrowych jest niemal najtańsza. Niemal, bo najtańszy jest prąd z wielkich hydroelektrowni, ale z tych mniejszych jest już droższy od tego z atomu" - podkreślił.

Jak zaznaczył minister, ze względu na znaczący już udział energii z atomu "nie sądzimy, żeby budowa nowego bloku jądrowego miała znaczący wpływ na ceny energii elektrycznej". "Jak będziemy mieli pierwszy skończony blok z BWRX-300, budowa kolejnych będzie znacząco tańsza, większość analiz wskazuje, że między 30 a 50 proc. dla drugiego bloku, a jeszcze więcej, jeśli będziemy budować następne" - dodał Todd Smith.

Jak podkreślił, sektor jądrowy ma duże znaczenie dla prowincji - pracuje w nim ok. 75 tys. ludzi, jest ok. 200 firm, które znajdują się w łańcuchach dostaw. Smith przypomniał też, że w Kanadzie takie same reaktory planuje zbudować koncern Sask Power z prowincji Saskatchewan, gdzie znacząca część energii produkowana jest obecnie z węgla. "Atom ma umożliwić całkowitą dekarbonizację, a 300-megawatowy reaktor można wybudować jako tzw. brownfield, czyli na miejscu elektrowni węglowej, i korzystać z istniejącej sieci. Większość elektrowni węglowych ma właśnie moc kilkuset MW" - zaznaczył.

W Polsce Todd Smith spotkał się z wiceministrem klimatu Adamem Guibourge-Czetwertyńskim. Tematem były możliwości współpracy rządowej i gospodarczej pomiędzy Polską a Kanadą w sektorze energii jądrowej, w szczególności przy rozwoju technologii SMR.

Z kolei Synthos Green Energy (SGE) podpisało ze spółką zależną OPG - Laurentis porozumienie o współpracy. Jak podkreśliło SGE, Laurentis bierze udział w pracach nad projektem w Darlington i oferuje wiedzę na temat pełnego cyklu rozwojowego obiektów jądrowych, począwszy od planowania, poprzez budowę, rozruch i eksploatację. "Umowa jest dowodem na to, że świat patrzy na Ontario jako lidera w dziedzinie czystej energii i nowych technologii jądrowych, takich jak SMR, które mogą zapewnić ogromne możliwości ekonomiczne i środowiskowe" - ocenił minister Smith.

