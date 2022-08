Minister finansów: budżet na 2023 r. jest ambitny; odpowiada na aktualne wyzwania

Budżet na 2023 r. jest ambitny i odpowiada na wyzwania, z jakimi przychodzi i przyjdzie nam się mierzyć w przyszłym roku - powiedziała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak przekazała, dodatkowe środki trafią m.in. do samorządów.

Minister finansów na konferencji prasowej w KPRM wskazała, że w nowym budżecie zaplanowano także wzrost subwencji oświatowej o ponad 13 proc.

Jak mówiła, dodatkowe środki trafią także do samorządów. "W tym roku zasilenie jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi środkami - 13,7 mld zł, o których warto powiedzieć, że one przekraczają kwotę subwencji rozwojowej, która potencjalnie w roku 2023 (...) wynosiłaby około 7,8 mld zł. To są środki bardzo potrzebne samorządom na bieżące funkcjonowanie" - podkreśliła minister.

Jak dodała, samorządy zgłaszają własne potrzeby, które wynikają m.in. ze wzrostu cen surowców energetycznych. "Te pieniądze, po tym jak ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, będą mogły być wydatkowane przez samorządy. Bardzo ważny jest tu obszar energooszczędności, dopłat do ciepłownictwa" - zaznaczyła Rzeczkowska.

Minister podsumowała, że budżet na rok 2023 r. jest "ambitny i odpowiada na wyzwania z jakimi przyszło i przyjdzie nam się mierzyć".

