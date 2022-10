Minister finansów dla WNP.PL: Uważamy na deficyt

Niższy VAT na prąd i paliwa to wyzwanie dla resortu finansów. Zarówno w 2022 roku jak i w przyszłym - mówi Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, przyznając, że nie dziwią jej szacunki dotyczące większej dziury w budżecie.

W kwietniu rząd przekonywał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku osiągnie 4,3 proc. PKB. W październiku zrobiono korektę o 0,5 pkt. proc. w górę. Eksperci, wkalkulowując obecne działania osłonowe rządu, szacują, że przyszłoroczny deficyt sięgnie 6-7 proc. PKB.

- Poszczególne, dodatkowe tarcze mają znaczenie dla oceny przez ekspertów naszego deficytu na przyszły rok - ocenia Magdalena Rzeczkowska.

Czy zamrożenie cen energii jest na pewno neutralne dla budżetu? - Gdyby pojawiła się sytuacja, że środki ze spółek będą niewystarczające, to budżet będzie reagował - odpowiada minister.

Ile prawdy jest w stwierdzeniu i pojawiających się ostatnio opiniach, że rządowi - czyli de facto i krajowi - grozi finansowa katastrofa?

- Nie ma w tym prawdy. Jesteśmy w sytuacji trudnej, ale cała Europa i świat też są w sytuacji trudnej, bo wszyscy jesteśmy w sytuacji wojny. Polskie finanse, polski budżet i polska gospodarka są tutaj w zdecydowanie lepszej pozycji niż część krajów Europy, a to z tego względu, że nasz kraj i nasi przedsiębiorcy zdecydowanie lepiej wyszli z okresu pandemii - odpowiada minister finansów.

W „Rządowej ławie” przyznaje, że Tarcza Antyinflacyjna to dla niej wyzwanie głównie ze względu na ograniczony przez to wpływ do budżetu z tytułu podatku VAT.

Zobacz całą rozmowę z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów. Wideo publikujemy w naszym „Kanale gospodarczym”.

- Każda decyzja o przedłużeniu to są mniejsze wpływy do budżetu, ale z drugiej strony ważny jest ten efekt ochronny. (…) Z punktu widzenia ministra finansów trzeba w czasie obowiązywania tarczy oglądać każdą złotówkę dwa razy. Patrzymy, gdzie możemy pewnych oszczędności poszukiwać, ale jednocześnie musimy zapewnić mechanizmy, które pozwolą Polakom przetrwać ten trudny okres - tłumaczy Rzeczkowska.

Inflacja niedoszacowana, założenia budżetowe błędne?

W projekcie budżetu na przyszły rok Ministerstwo Finansów wpisało 9,8 proc. jako przewidywany wskaźnik inflacji w Polsce. Przy obecnym jej poziomie wydaje się, że tak założona wartość to tylko życzenie.

- Jest za wcześnie, by mówić, czy jest to założenie błędne, czy nie jest. Z jednej strony mamy politykę Narodowego Banku Polskiego podwyższania stóp procentowych; zobaczymy, jak dalej ta sytuacja będzie się rozwijała. (…) Rozwiązania, które się pojawiają - stabilizacja cen energii czy działania wspierające obywateli i przedsiębiorców, jeśli chodzi o gaz - to są rozwiązania, które też mają szansę uspokoić sytuację - przewiduje szefowa resortu.

Rzeczkowska ocenia, że „schłodzenie inflacji nastąpi do końca przyszłego roku”.

Nadmierny deficyt a unijna interwencja. Sporo może się zmienić

W „Rządowej ławie” pytamy także o to, jak bardzo realne jest wszczęcie przeciwko Polsce unijnej procedury nadmiernego deficytu i czy w resorcie trwają przygotowania do takiego scenariusza?

- Jeszcze ze względu na okres kryzysu wywołanego pandemią i wojny w Ukrainie zawieszona jest tzw. ogólna klauzula wyjścia. Mamy dzięki temu pewną elastyczność. To zresztą jest także zalecenie Komisji Europejskiej, by wspierać obywateli i przedsiębiorców w tych trudnych warunkach. Istnieje w tym wszystkim preferencja dla wydatków inwestycyjnych, żeby pobudzać wzrost gospodarczy - odpowiada minister finansów. - Jesteśmy w przededniu dyskusji nad nowym podejściem do reguł budżetowych. Komisja Europejska miała przedstawić swoją propozycję w październiku. Liczymy, że ta dyskusja rozpocznie się w listopadzie, bo reguły fiskalne i budżet unijny wymagają nowego spojrzenia, nowego podejścia - dodaje.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl