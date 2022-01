Minister finansów łata Polski Ład

Minister finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że trwają intensywne prace nad realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z ubiegłego tygodnia, dotyczących m.in. rozszerzenia stosowania ulgi dla klasy średniej wobec kolejnych grup podatników. Łatanie Polskiego Ładu trwa.

Potwierdził również wcześniejsze zapowiedzi, że zapisy rozporządzenia dotyczącego pobierania zaliczek, zostaną przeniesione do ustawy, ponieważ „pojawiły się rozbieżne głosy” (duża część prawników i doradców podatkowych wskazywała, że takich zmian nie można wprowadzać na drodze rozporządzenia, a aktu wyższego rzędu jakim jest ustawa).- Zależy nam na zapewnieniu stabilności prawa, dlatego zmiany te wprowadzamy drogą ustawową – podkreślił Tadeusz Kościński, dodając jednak równocześnie, że „rozporządzenie jest zgodne z prawem i należy je stosować”.- Te zmiany są efektem dialogu – stwierdził minister. - Mimo podjęcia szeregu działań może się zdarzyć, ze ktoś pod koniec miesiąca otrzyma niższą pensję niż w grudniu. Jeśli to będzie miało miejsce to pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania – zaznaczył szef resortu finansów. - Chcemy chronić pracowników i ich wynagrodzenia – podsumował.Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska poinformowała natomiast o podejmowanych przez KAS działaniach szkoleniowych.- Już w grudniu odbyło się 20 webinarów i szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców i dla księgowych. Były to też szkolenia dla doradców podatkowych, a także dla producentów oprogramowania, ale również i dla urzędników KAS i MF. Te działania są kontynuowane w tym roku. Od wejścia w życie przepisów 1 stycznia zintensyfikowaliśmy nasze działania. Zaproponowaliśmy formułę codziennego live-chatu. Warto wspomnieć, że od od 8 stycznie odbyło się 14 takich livechatów w których wzięło udział 18 tys., uczestników - wyliczała.Magdalena Rzeczkowska dodała również o kilkudziesięciu tysiącach odpowiedzi na wątpliwości podatników udzielonych za pośrednictwem infolinii i kilku tysiącach za pośrednictwem maila. - Działania szkoleniowe są realizowane nie tylko na poziomie centralnym, ale i w regionach. Staramy się szeroko dotrzeć do podatników przez lokalne media – podkreślała szefowa KAS.Wygląda jednak na to, ze KAS będzie musiał prowadzić działania szkoleniowe permanentnie – Polski Ład cały czas bowiem ewoluuje. Jeszcze przed wejściem w życie podatkowej części tego programu miały miejsce dwie nowelizacje, resort wydał rozporządzenie (właśnie te, co do którego są wątpliwości), a zapowiedzi premiera zwiastują kolejne dość istotne zmiany w przepisach (rozszerzenie ulgi dla klasy średniej).