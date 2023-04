Minister finansów mówi nam, co będzie z podatkami w roku wyborczym

Po pełnym nowości 2022 roku, w najbliższym czasie nie będzie znaczących zmian w podatkach - informuje w rozmowie z WNP.PL szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych do 12 proc. dla osób zarabiających mniej niż 120 tys. zł rocznie, przy składce zdrowotnej na poziomie 9 proc. od osiągniętych dochodów – to zmiany, które zwróciły uwagę podatników rok temu.

W przepisach pojawiła się też obniżka CIT, gdzie stawka dla mniejszych przedsiębiorców spadła z 19 do 9 proc.

Na tym koniec zmian, przynajmniej w najbliższym czasie - deklaruje w wywiadzie dla WNP.PL minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Powodów jest kilka – wśród nich fakt, że 2023 rok to nie jest, jej zdaniem, najlepszy czas na zmiany w systemie podatkowym.

- Jesteśmy w roku wyborczym, jesienią kończy się kadencja obecnego parlamentu i staramy się wdrażać priorytetowe, kluczowe rozwiązania prawne. Jednym z nich jest w przypadku naszego resortu krajowy system e-faktur. To rozwiązanie, które przyniesie duże oszczędności i unowocześnienie procesów związanych z rozliczaniem podatków po stronie przedsiębiorców - mówi Magdalena Rzeczkowska.

Jak dodaje, system e-faktur ma też za zadanie bardziej uszczelnić system podatkowy, by ograniczyć szarą strefę.

- Chcemy, żeby system e-faktur został wprowadzony jako obligatoryjny od 1 lipca 2024 roku. Projekt przepisów wprowadzających to rozwiązanie został już zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady Rady Ministrów, a potem do parlamentu - informuje minister finansów.

