Minister finansów o celach na 2022 r. Podatki poprawią komfort życia

Tłumaczenie i wdrażanie założeń Podatkowego Polskiego Ładu będzie priorytetem dla ministra finansów w 2022 roku. Tadeusz Kościński w rozmowie z WNP.PL wylicza też zmiany w ustaleniach wewnątrzunijnych, które będą miały wpływ na polski system podatkowy. Chodzi m.in. o VAT, kwestie energetyczne i cyfrowe.

- W 2023 r. planujemy wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce – zapowiada szef resortu finansów.

System VAT, poprzez regulacje unijne, ma stać się narzędziem polityki gospodarki społeczno-gospodarczej lepiej dostosowanym do realiów gospodarki cyfrowej.



Likwidowanie nadmiarowych obowiązków i upraszczanie stosowania przepisów ma niezwykle pozytywny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce - przekonuje Kościński.

W 2022 r. będziemy kontynuowali współpracę z Komisją Europejską nad pakietem „VAT in Digital Age”, który ma zmodernizować system VAT i lepiej dostosować go do gospodarki cyfrowej.



2022 rok to też zmiany dotyczące dyrektywy energetycznej.



- Z ostrożnością podchodzimy do przedłożonego przez Komisję Europejską projektu tej dyrektywy. Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie stanowić szansę rozwojową dla państw członkowskich, ale dla niektórych, w tym dla Polski, będzie jednak dużym wyzwaniem ekonomiczno-społecznym.



Kolejnym ważnym naszym działaniem będzie finalizacja prac związanych z projektem BEPS 2.0 na poziomie OECD oraz rozpoczęcie prac nad implementacją postanowień wynikających z tego projektu na poziomie UE. Projekt BEPS 2.0. wprowadza istotne zmiany w międzynarodowym prawie podatkowym. Prace nad postanowieniami tego projektu są wyzwaniem dla administracji skarbowych wszystkich sygnatariuszy.

