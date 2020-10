Minister finansów o długu: Decyduje ten, który ma pieniądze

Budżet na 2020 i 2021 rok to de facto wspólny dokument. One są połączone – mówi w „Rządowej ławie” Tadeusz Kościński, minister finansów. Tak jest też z długiem, który różnie rozłożony w najbliższych latach, ma cechę wspólną – trzeba będzie go spłacić możliwie jak najmniejszym wysiłkiem. A to dobra i zła informacja dla podatników.

Podatek dla komandytowych

Dobra obsługa tego długu będzie bardzo ważna w najbliższych latach. Czy to oznacza, że jeszcze bardziej rząd będzie zwracał uwagę na agencje ratingowe i ich oceny - by nie zwiększyć wysokości rat?- Bardzo liczę się z agencjami ratingowymi. Ten, który ma pieniądze, decyduje. To inwestorzy mają te pieniądze i to oni będą podejmowali decyzje o tym, czy inwestować w Polsce, czy gdzieś indziej. My musimy stworzyć takie warunki gospodarcze, żeby to u nas inwestowali. Oni muszą czuć i wiedzieć, że my kontrolujemy nasze finanse – odpowiada Kościński.Pomóc w tym mogłaby publikacja Wieloletniego Planu Finansowego, co od dłuższego czasu postulują ekonomiści. W tym dokumencie jak na dłoni byłoby widać, jaką strategię wyjścia z kryzysu ma rząd.- Nie wiem, czy w przyszłym roku będzie już Wieloletni Plan Finansowy. To jeszcze za wcześnie na taką deklarację. Nie wiemy, czy będzie takie zalecenie ze strony Komisji Europejskiej – tłumaczy szef resortu.Nowym podatkiem, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., jest podatek od spółek komandytowych.- Zakładanie spółek komandytowych jest wykorzystywane do uciekania od płacenia podatków. To źle dla całej gospodarki, a nie tylko dla Ministerstwa Finansów. My nawet nie planujemy zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu objęcia podatkiem CIT tych spółek – mówi w „Rządowej ławie” minister.Z danych, które przedstawił resort, wynika, że w latach 2010-2019 liczba działających spółek komandytowych zwiększyła się ponad sześciokrotnie. Według urzędników wzrost gospodarczy nie uzasadnia takiego wzrostu. Z ich analiz wynika, że część spółek komandytowych jest wykorzystywana do optymalizacji podatkowej i transferu zysków do rajów podatkowych.Projekt resortu finansów wzbudził sporo emocji również... w spółkach skarbu państwa. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, napisał do resortu uwagę, że proponowane zmiany w podatku obniżą rentowność inwestycji PKP PLK. Uzgodnienia między resortami trwają, choć czasu na nie zostało niewiele – na najbliższym posiedzeniu Sejmu zmiany mają trafić pod głosowanie.