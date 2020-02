Minister finansów o nowych rozwiązaniach: "To dobre dla przedsiębiorców i dobre dla fiskusa"

- Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej – podkreśla Ministerstwo Finansów. Mowa o wpisie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który w Polsce ma ograniczyć pranie brudnych pieniędzy i wykluczyć finansowe wspieranie terroryzmu. By uniknąć milionowej kary, wpisu dokonać trzeba do 13 kwietnia.

Początkowo usługa e-pit dla przedsiębiorców miała być dostępna w lutym. Ministerstwo finansów się z tego jednak wycofało. - Pracujemy nad e-urzędem – tłumaczy minister Tadeusz Kościński w „Rządowej ławie”.

Uszczelnianie procesu podatkowego nałożyło na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Minister mówi też o korzyściach płynących z kontroli prowadzonej na bieżąco. Problem jednak resort ma z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

Rozmawiamy także o planowanych ułatwieniach dla biznesu oraz o zamiarze wprowadzenia nowego podatku. - Mam nadzieje ze do lata będą już wypracowane jakieś propozycje - dodaje Kościński.

Nowy rejestr, wpisów brak

Współpraca na linii resort-biznes