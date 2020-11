Minister finansów o nowym budżecie UE: chciałbym mieć pewność

- Finanse publiczne są względnie zdrowe. Gospodarka, pomimo 9-procentowej recesji w drugim kwartale, także. Mamy pozytywne perspektywy na przyszły rok. W tym sensie nie potrzebujemy jakiś dodatkowych pieniędzy, by ratować nasze finanse – twierdzi minister Tadeusz Kościński w rozmowie z WNP.PL odnosząc się do pytania o scenariusze na wypadek nieotrzymania wszystkich wynegocjowanych środków z Unii Europejskiej.

Pieniądze w kieszeni

Rząd w obliczu recesji nie planuje wycofać się z zaplanowanych na 2021 r. podwyżek podatków. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał w tym tygodniu, że to dzięki pieniądzom podatników państwo może wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu.- Myślę, że premier mówiąc o podatkach miał na myśli podatek od sprzedaży detalicznej. To jest podatek, który będzie nałożony na większe przedsiębiorstwa, większe sklepy, żeby wyrównać szansę między dużymi, którzy koszt jednostkowy mają mniejszy, a małymi sklepami. Chodzi o wyrównanie szansy, a nie o to tylko, by pieniądze wpłynęły do budżetu – zapewnia Kościński.Podobnie, w kategoriach „wyrównywania szans”, minister interpretuje prace nad podatkiem cyfrowym: - Pandemia spowodowała skok cywilizacyjny. Kto w styczniu mógłby przypuszczać, że będziemy masowo pracować zdalnie, że Rada Ministrów odbywać się będzie zdalnie? Część naszej gospodarki przeszła do internetu i teraz trzeba te szanse wyrównać. Tak, żeby było to sprawiedliwe.W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o ruchu, na który zdecydowało się czeskie Ministerstwo Finansów – obniżenie podatku dochodowego z ok. 20 do 15 procent. To, zdaniem czeskiego rządu, ma poprawić sytuację ekonomiczną i poprawić konsumpcję. Państwowa kasa będzie przez to jednak chudsza o ok. 80 mld koron.Na podobny ruch polskiego resortu finansów nie ma co liczyć.- Cały czas analizujemy w tym roku, gdzie możemy obniżać klin podatkowy. Rozkręcamy gospodarkę przez konsumpcję prywatną. Dlatego nie obcinamy przelewów społecznych: trzynastki, czternastki czy 500 plus. Zależy nam, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników - deklaruje Kościński.