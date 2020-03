Minister Finansów o tarczy antykryzysowej: potrzebne takie systemowe rozwiązania

Przyjęta w sobotę przez Sejm tarcza antykryzysowa to zestaw wielu połączonych ze sobą rozwiązań, które zapewnią gospodarce wsparcie przy zachowaniu stabilności finansów publicznych - przekazał w sobotę na Twitterze minister finansów Tadeusz Kościński.

"Obecna sytuacja wymaga podjęcia wielu niestandardowych, a zarazem systemowych rozwiązań. I taka jest właśnie nasza Tarcza Antykryzysowa, którą dzisiaj przyjął Sejm. To zestaw wielu połączonych ze sobą rozwiązań, które zapewnią gospodarce wsparcie przy zachowaniu stabilności finansów publicznych" - napisało na Twitterze Ministerstwo Finansów, cytując ministra Kościńskiego.

Resort podkreślił na Twitterze, że przyjęta przez Sejm tarcza antykryzysowa "to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii koronawirusa".

Ministerstwo wskazało, że w tarczy znalazło się wiele rozwiązań zaproponowanych przez MF. Wśród nich są m.in. zapisy mówiące o tym, że do 30 kwietnia br. można zgłosić deklarację PIT; brak sankcji za złożenie deklaracji i zapłaty podatku do 31 maja 2020.

Kolejne rozwiązanie to dotyczy złożenie zeznania CIT-8 i zapłata podatku za 2019: do 31 maja podatnicy CIT, do 31 lipca organizacje pozarządowe.

Do 1 czerwca br. jest czas na przekazanie przez pracodawcę zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Od 1 lipca 2020 r. zaczną obowiązywać: nowy JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników oraz nowa matryca stawek VAT.

Inne rozwiązanie umożliwia do 31 grudnia br. zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej.

Także w sobotę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz napisała na Twitterze: "Tarcza Antykryzysowa przyjęta przez Sejm! Przedsiębiorcy czekają teraz na szybką pracę Senatu".

Sejm w sobotę nad ranem uchwalił ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020, a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Inne proponowane zmiany to m.in. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS), umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem, umożliwienie sklepom - w niedziele objętych zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.

Sejm wprowadził do ustawy poprawki zgłoszone przez PiS. Pozwalają one m.in. na wydatkowanie pieniędzy na walkę z koronawirusem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zachowanie prawa do świadczeń zdrowotnych osobie zwolnionej na mocy specustawy z opłacania składek i rekompensowanie ich NFZ z budżetu.

Akceptację Sejmu uzyskała poprawka Lewicy, która umożliwi rządowi w rozporządzeniu przedłużenie terminu na wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z ustawą, opłatę za 2020 rok ma się wnieść do 30 czerwca 2020 roku.

Ustawa to część tzw. tarczy antykryzysowej rządu. Opiera się ona na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

Tarcza to zestaw kilku ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.