Minister finansów: w 2023 r. będziemy wracać do reguł fiskalnych sprzed pandemii

Jaka jest bieżąca sytuacja sektora finansów publicznych i czy są one stabilne? Czy należy się liczyć z potrzebą radykalnego zaciskania pasa? Z Tadeuszem Kościńskim, ministrem finansów rozmawiamy o politycznych skutkach propozycji Polskiego Ładu, zmianach w stosowaniu reguł fiskalnych oraz o tym, czy da się lepiej uszczelnić lukę VAT-owską.

- Punktem wyjścia do obecnej reformy jest zwiększenie przychodów na służbę zdrowia. Dlatego opiera się ona przede wszystkim na ujednoliceniu sposobu naliczania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej i umowę o pracę. Tym samym likwidujemy nieuzasadniony przywilej dla wspomnianej działalności gospodarczej w postaci ryczałtowej składki zdrowotnej. Dzięki temu system podatkowo składkowy będzie sprawiedliwy. Zależy nam, aby zmiany podatkowe z Polskiego Ładu weszły w życie od stycznia 2022 r. Ale oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowy.- Jesteśmy obecnie w komfortowej sytuacji fiskalnej. Po lipcu nadwyżka w budżecie wyniosła ok. 35 mld zł. Patrząc przez pryzmat danych odnośnie szybkiego wzrostu gospodarczego oraz dobrych wpływów podatkowych z większym spokojem spoglądam na najbliższe lata.W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalająca na zwiększone wydatki. Podobnie w przypadku naszych krajowych reguł – obecnie jesteśmy na ścieżkach dojścia do SRW (Stabilizującej Reguły Wydatkowej), co daje nam dodatkową przestrzeń fiskalną w okresie po pandemicznego odbicia.W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami pandemii powinny naturalnie wygasać, co będzie ograniczało nasz deficyt, a w to miejsce, co prawda w nie tej skali, pojawią się projekty finansowane z KPO – neutralne dla wyniku sektora finansów publicznych, co pozwoli utrzymać solidny wzrost gospodarczy, jaki jest prognozowany dla Polski. Taka sytuacja przyczyni się do redukcji zadłużenia do PKB.Jednocześnie wyciągamy wnioski z poprzedniego kryzysu. Idąc za radą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i OECD, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zdusić wzrostu gospodarczego. Niewykluczone również, że dojdzie do korekty unijnych reguł fiskalnych, co może pociągnąć za sobą korektę tych krajowych.Uważam, że warto stworzyć dodatkową przestrzeń na wydatki inwestycyjne, bo obecny kształt reguł fiskalnych w UE doprowadził do silnej zapaści w tym obszarze w wielu europejskich krajach. Jednak nawet bez korekty reguł przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią.- Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładaliśmy jeszcze w ubiegłym roku oraz efektów uszczelniania system podatkowego, które zdały egzamin w okresie spowolnienia gospodarczego. Mamy nadzieje, że to tempo zostanie utrzymane, a co do transferów społecznych – to chyba przyzna mi pan rację, warto przekazywać pieniądze na wsparcie Polaków.- Ograniczenie luki VAT zajmuje ważne miejsce w działaniach Ministerstwa Finansów. Im jest ona mniejsza, tym więcej jest pieniędzy w budżecie na cele prospołeczne. Dlatego cały czas pracujemy nad jej redukcją.Przypomnę, że według danych MF od 2015 r. przez kolejne cztery lata luka VAT spadła o połowę z 24 proc. do niewiele ponad 12 proc. To efekt mądrej polityki wdrażania narzędzi uszczelniających. Żaden kraj UE nie zanotował takich rezultatów walki z luką VAT. Wiele państw bierze z nas przykład.Zreformowaliśmy administrację skarbową, podnieśliśmy kary za przestępstwa VAT-owskie. Ulgę uczciwym przedsiębiorcom, którzy przegrywali konkurencję z podatkowymi przestępcami, przyniosły pakiety paliwowy i pakiet przewozowy. Pojawiały się pionierskie, systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. To m.in. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. To także kolejne e-usługi administracji, kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon.W zeszłym roku, mimo recesji na poziomie 2,7 proc., luka VAT zmniejszyła się o 1,3 pkt. proc. i wynosi nieco ponad 10 proc. Oczywiście, widzimy możliwości dalszego uszczelniania systemu podatkowego. Przykładem tego jest Francja, gdzie luka VAT jest na poziomie 5 proc. Teraz kluczem do lepszych efektów w obniżaniu luki VAT jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Raportowanie online, badanie bankowych przelewów, analizy big data i machine learning to nowoczesna recepta na mafie VAT.Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który udostępni przedsiębiorcom e-fakturę. Ważnym elementem walki z mafiami VAT-owskimi jest międzynarodowa wymiana informacji podatkowej. Dlatego podpisaliśmy porozumienia o transferze wiedzy, informacji i technologii m.in. z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Kolejne zawrzemy z krajami bałtyckimi i państwami południa Europy.