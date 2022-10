Minister Finansów: W 2023 r. inflacja nadal będzie podwyższona

Przez większą część 2023 r. inflacje będzie jeszcze podwyższona, natomiast w końcówce roku powinniśmy schodzić z inflacją, powinno być widać efekty działań NBP - oceniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów, pytana w Radio Zet, jakiej inflacji możemy się spodziewać w przyszłym roku, wskazała: "Myślę, że inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie".

"Czy będzie wyższa (niż 17,2 proc. rdr - red.), być może tak. Początek roku z reguły jest przełomowym momentem, gdzie mogą wystąpić pewne wzrosty cen - więc być może ta inflacja nieznacznie wzrośnie. Ale jednak podniesienie stóp procentowych, te działania Narodowego Banku Polskiego, też działają. Może więc początek roku jeszcze będzie z podwyższoną inflacją; pewnie większą część przyszłego roku, natomiast końcówka roku już te efekty powinno być widać i powinniśmy schodzić z inflacją" - powiedziała Rzeczkowska.

We wrześniu 2022 r. inflacja w Polsce wyniosła, według GUS, 17,2 proc. rdr. Najnowsze, październikowe dane o wskaźniku cen Główny Urząd Statystyczny opublikuje w poniedziałek (31 października). Rynek wstępnie prognozuje, że CPI mógł wzrosnąć w tym miesiącu do 18,0 proc. rdr.

Do końca roku zostanie utrzymana tarcza antyinflacyjna

Minister finansów pytana o ewentualną waloryzację 500 plus do 800 plus wskazała: "Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takich planów". Wskazała, że w tej chwili są inne wyzwania - "energetyczne, podnieśliśmy do 3 proc. wydatki na obronność". "Tutaj są priorytety - obronność, bezpieczeństwo finansowe Polaków" - zaznaczyła.

Odnosząc się do VAT zwróciła uwagę, że do końca roku jest utrzymana tzw. tarcza antyinflacyjna, obniżająca VAT na określone kategorie, m.in. energię. "Będziemy analizować sytuację, zastanawiać się, co w tej kwestii zrobić dalej" - zaznaczyła. Dodała, że wprowadzając pewne kolejne rozwiązania, które obniżają ceny rząd musi myśleć o tym, gdzie poszukiwać pewnego kompromisu i oszczędności. "Nie ma jeszcze decyzji czy tarcza będzie przedłużona, czy nie. Natomiast trzeba patrzeć, jak te rozwiązania się kompensują" - stwierdziła.

Rząd zamierza walczyć z inflacją ograniczając ceny energii i paliwa

Kilka dni temu premierem Mateusz Morawiecki wskazał, że inflacja jest dziś w Polsce bardzo wysoka. Podkreśliła, że rząd powinien wspomagać Radę Polityki Pieniężnej (RPP) swoją polityką fiskalną, bo RPP do tej pozy podnosiła stopy procentowe, natomiast polityka fiskalna rządu była jeśli nie luźna, to co najmniej bez zacieśnienia.

"Walka z inflacją musi się odbywać poprzez odpowiedni miks polityki fiskalnej, monetarnej i regulacyjnej. Jeśli regulacyjna się zaostrza (a w wielu miejscach jest zaostrzona, chociażby na rynkach finansowych), jeśli polityka pieniężna jest restrykcyjna, to polityka fiskalna nie może być skrajnie zacieśniona, bo doprowadzi się do gwałtownego zdławienia wzrostu gospodarczego i bardzo szybkiego przyrostu bezrobocia" - dodał.

Pytany, czy inflacja nie jest o wiele większym zagrożeniem niż bezrobocie, jako że mamy dziś inną sytuację demograficzną i gospodarkę niż 30 lat temu, premier powiedział: "Niekoniecznie tylko 30 lat temu, jeszcze w 2013 r. za Donalda Tuska bez pracy było ponad 2,3 mln osób, a bezrobocie zmierzało w kierunku 15 proc. Więc to jest całkiem niedawna historia".

"Powiem tak: poza dodatkami, które do tej pory zrealizowaliśmy, zamierzamy walczyć z inflacją poprzez ograniczanie cen energii elektrycznej, ograniczanie cen paliw, zmniejszenie presji inflacyjnej w wielu sektorach gospodarki zależnych od różnych surowców. Weźmy przykład cen żywności - ich głównym składnikiem są nawozy pochodzące z energochłonnego przemysłu. Poza tym proszę popatrzeć na planowany deficyt budżetowy. Mamy do czynienia z odpowiedzialną polityką fiskalną" - dodał.

