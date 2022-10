Minister finansów: ważne, jak Polska poradzi sobie z kryzysem energetycznym

Dla uspokojenia sytuacji gospodarczej, opanowania inflacji bardzo ważne jest to, jak Polska poradzi sobie z kryzysem energetycznym – mówiła w czwartek w Poznaniu minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Minister była gościem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

Magdalena Rzeczkowska uczestniczyła w dyskusji "Winter is coming. Jak przeprowadzić Polskę przez kryzysowe miesiące suchą stopą?". Jak podkreśliła, Polska ma już za sobą kryzys związany z pandemią koronawirusa.

"Przeszliśmy kryzys, który był poprzedzony bardzo dobrym, stabilnym wzrostem, to była dekada stabilnego wzrostu. Do tego kryzysu pierwszego, COVID-19 w jakimś sensie byliśmy przygotowani" - mówiła. Jak dodała, kłopoty, które zaczęły się w czasie pandemii, pogłębiła wojna.

Jak mówiła, "mamy wysokie ceny energii, kryzys energetyczny, wysokie ceny żywności i obiektywne zewnętrzne czynniki, które powodują, że inflacja, nastroje konsumenckie, nastroje przedsiębiorców i inwestorów pogarszają się". Oceniła, że spowolnienie jest widoczne. "Na szczęście w przypadku Polski są silne fundamenty, mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, dobrą sytuację fiskalną" - powiedziała.

"Trzeci kwartał jest trudny, ale w pewnych sektorach widać pewne odbicie - co nie oznacza, że będziemy teraz szli do góry. Będziemy raczej w tym spowolnieniu, natomiast dzięki polityce rządu - stawiamy na inwestycje, wsparcie inwestycji publicznych - jest szansa na to, że twardego lądowania może nie będzie - natomiast spowolnienie będzie na pewno" - dodała.

Minister wyraziła przekonanie, że dla uspokojenia sytuacji gospodarczej, opanowania inflacji bardzo ważne jest, jak Polska poradzi sobie z kryzysem energetycznym.

"Jeżeli uspokoimy ceny, uspokoimy nastroje, mamy szansę wyhamować wzrost inflacji. Nie jesteśmy jednak samotną wyspą - bardzo ważne, jak sobie z tym kryzysem energetycznym poradzi Europa" - powiedziała.

Jak podkreśliła, odpowiedź na kryzys energetyczny, na wysokie ceny energii jest wiodącym wyzwaniem, wiąże się też z istotnymi, koniecznymi do poniesienia kosztami.

"Programy pomocowe, programy wsparcia, które zostały już zaproponowane dla ciepłownictwa, ogrzania domów, dla energii elektrycznej, za chwilę dla gazu - one wszystkie wiążą się z konkretnymi wydatkami, które - czy to z budżetu państwa, czy w formie zadłużenia - będą musiały być poniesione. Tego wsparcia wymagają wrażliwe podmioty: instytucje, szkoły, szpitale, samorządy, ale też przedsiębiorcy" - mówiła. Jej zdaniem są to wydatki, które musimy ponieść. "One są konieczne także dlatego, żebyśmy ten czas przetrwali w miarę spokojnie. One będą się przekładały na emocje, nastroje, w konsekwencji też na inflację i na to, co się dzieje w gospodarce" - dodała.

Minister przyznała, że wyzwaniem jest wzrost wydatków na obronność oraz to, co dzieje się na rynkach finansowych.

"Kwestie pozyskania pieniądza to nie jest wyzwanie, które dotyczy tylko Polski - także Europy, świata. Na pewno zobowiązania będą nas coraz więcej kosztować. Nie dzieje się jednak nic dramatycznego - musimy się nauczyć funkcjonować w tej nowej rzeczywistości wyższego poziomu obsługi kosztów zadłużenia" - powiedziała.

Minister podkreśliła, że Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako miejsce bezpieczne, nawet mimo tego, że jesteśmy krajem frontowym. "Jesteśmy tak postrzegani ze względu na NATO, ze względu na nasze członkostwo w UE. Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, z perspektywą stabilną i z ogromnym potencjałem zielonej transformacji. Jest duże zainteresowanie międzynarodowych instytucji finansowych wsparciem tych zadań - nie tylko na poziomie państwa, ale przede wszystkim lokalnych samorządów i inwestycji prywatnych" - powiedziała.

Szefowa resortu finansów brała udział w rozpoczętym w czwartek Poznańskim Kongresie Gospodarczym. Organizowana przez Instytut Poznański, przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dwudniowa konferencja ma być, według pomysłodawców, "regionalną przestrzenią debaty o społeczeństwie, gospodarce i przedsiębiorczości".

