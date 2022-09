Minister finansów: We wrześniu inflacja wzrośnie

Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja we wrześniu wzrośnie do ok. 16,4 proc. - poinformowała w sobotę szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska. Jej zdaniem inflacja osiągnie swój szczyt w tym roku, a pod koniec 2023 r. powinna zacząć spadać.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformował 31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku, inflacja w sierpniu wyniosła rok do roku 16,1 proc., a miesiąc do miesiąca 0,8 proc.

"Mam nadzieję, że inflacja ma szczyt w tym roku. Prognozujemy, że wrzesień to może być wzrost do około 16,4 proc. inflacji" - powiedziała Rzeczkowska w sobotę na antenie radia RMF.

Dodała, że głównym komponentem koszyka inflacyjnego w Polsce są ceny energii i ceny surowców energetycznych. "To jest źródło zewnętrzne, na które wpływu nie mamy. (...) To przede wszystkim jest efekt wojny w Ukrainie" - stwierdziła.

Zdaniem Rzeczkowskiej inflacja osiągnie swój szczyt w tym roku, a w 2023 zacznie już spadać.

"Inflacja będzie się utrzymywała na wyższym poziomie, natomiast oddziaływanie, nie tylko naszego banku centralnego, ale też banków centralnych światowych, przyniesie swój skutek i pod koniec przyszłego roku inflacja powinna zacząć spadać" - powiedziała Rzeczkowska.

Jej zdaniem poziom inflacji nie powinien przekroczyć 20 proc.









Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl