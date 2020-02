Minister Finansów: wyniki polskiej gospodarki wypadają korzystnie na tle UE

Wyniki polskiej gospodarki wypadają korzystnie na tle UE - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński komentując piątkowe dane GUS o PKB. Dodał, że głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna.

Ekonomiści podkreślili, że dane GUS wskazują na wyhamowanie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 roku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z piątkowych danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.

"Wyniki polskiej gospodarki wypadają korzystnie na tle UE. Dane GUS pokazują wzrost PKB w IV kw. 2019 do 3,2 proc. rdr i w efekcie w całym 2019 r. do 4,1 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna, natomiast dynamika inwestycji utrzymała się na poziomie zbliżonym do III kw." - czytamy na Twitterze ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.



Głównym motorem wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 r. pozostawała konsumpcja indywidualna - podkreślili w piątek analitycy PKO BP komentując dane GUS. Dodali, że wkład do rocznej dynamiki PKB miały też inwestycje i eksport.



Ekonomiści podkreślili, że dane GUS wskazują na wyhamowanie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2019 roku. "Dane potwierdziły to, co przypuszczaliśmy wcześniej. Zaskakująca struktura wzrostu, na którą wskazywały dane roczne za 2019 r., została skorygowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami - inwestycje w dół, eksport netto wyraźnie w górę. W całym 2019 wzrost wyniósł 4,1 proc., wobec 4,0 proc. szacowanych poprzednio" - wskazali.



Analitycy dodali, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale pozostała konsumpcja indywidualna (1,6 pp vs 2,2 pp w trzecim kwartale 2019 r.). Zwrócili uwagę, że dodatni wkład do rocznej dynamiki PKB miały też inwestycje (1,2 pp wobec 0,8 pp w trzecim kwartale) oraz eksportu netto (1,1 pp wobec 0,8 pp w trzecim kwartale). Spadł z kolei wkład zapasów do wzrostu PKB (- 1,3pp vs - 0,7pp w trzecim kwartale).