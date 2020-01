Minister finansów zabiega o redukcję stawek podatku VAT

Konieczne jest przyspieszenie prac dotyczących projektów legislacyjnych w obszarze VAT, szczególnie w zakresie stawek tego podatku - uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

Tadeusz Kościński oczekuje wyrównania możliwości stosowania przez kraje Unii Europejskiej zredukowanych stawek.

Resort finansów podkreślił, że dążenie do neutralności klimatycznej nie może nadmiernie obciążać mniej zamożnych państw Wspólnoty.

Podczas spotkania ECOFIN dyskutowano także o wyzwaniach dla polityk podatkowych związanych z cyfryzacją.

Na zorganizowanym 21 stycznia w Brukseli spotkaniu ECOFIN - pierwszym od objęcia przez Chorwację przewodnictwa w Radzie - ministrowie finansów zapoznali się z programem prac nowej prezydencji w sprawach gospodarczych i finansowych.



Biuro prasowe Ministerstwa Finansów w komunikacie z 22 stycznia poinformowało, że minister Tadeusz Kościński podczas posiedzenia Rady ECOFIN poparł priorytety przedstawione przez chorwacką prezydencję, zwłaszcza te dotyczące podatków. "Minister podkreślił jednak, że konieczne jest przyspieszenie prac dot. projektów legislacyjnych w obszarze VAT, szczególnie w zakresie stawek tego podatku" - czytamy w komunikacie.

"Popieram cele prezydencji chorwackiej w zakresie kontynuowania działań w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich: zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym. Oczekuję jednak przyspieszenia prac nad propozycjami w zakresie VAT, w szczególności równych możliwości stosowania przez kraje zredukowanych stawek" - powiedział cytowany w komunikacie MF Kościński. Przypomniał, że to kwestia bardzo ważna dla Polski.

Nasz kraj od lat postuluje zapewnienie wszystkim państwom członkowskim możliwości stosowania stawek obniżonych, co umożliwiłoby wsparcie polityki prorodzinnej, traktowanej priorytetowo przez polski rząd. Chodzi szczególnie o obniżenie stawek VAT na towary dla dzieci, zwłaszcza ubrania i buty dziecięce - wskazał resort.

Rada zapoznała się z prezentacją Komisji Europejskiej na temat tzw. Zielonego Ładu - nowego programu, który ma uczynić Unię Europejską neutralną klimatycznie do 2050 roku, a jednocześnie ma sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkańców UE.



"Polska popiera cele przedstawione przez KE, ale podkreśla konieczność uwzględnienia uwarunkowań społeczno-gospodarczych poszczególnych państw, związanych z taką transformacją. Przejście do gospodarki neutralnej klimatycznie musi być sprawiedliwe, sprzyjać włączeniu społecznemu i nie może prowadzić do nadmiernego obciążenia państw mniej zamożnych" - podał resort.

Z informacji MF wynika też, że ministrowie rozmawiali również o przedstawionym przez KE w grudniu 2019 roku pakiecie dokumentów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE na 2020 roku. To rozpoczęcie kolejnego cyklu Semestru Europejskiego, czyli procesu koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej w UE.

Resort zaznaczył, że Polska poparła nowe podejście do priorytetów gospodarczych i społecznych przedstawionych przez KE, w tym uznanie przez KE kompleksowego podejścia do kwestii środowiskowych i sprawiedliwego rozwiązania dla państw, których najbardziej dotyczy transformacja energetyczna. Konkluzje Rady dotyczące Rocznej Strategii Zrównoważonego Wzrostu (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS), Sprawozdania ostrzegawczego na temat nierównowag makroekonomicznych (Alert Mechanism Report, AMR) oraz zalecenie Rady w sprawie polityki gospodarczej strefy euro zostaną przyjęte przez Radę ECOFIN w lutym 2020 r.

Podczas spotkania ECOFIN dyskutowano także o wyzwaniach dla polityk podatkowych związanych z cyfryzacją. Ministrowie odnotowali prace prowadzone na forum OECD, dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej. Minister Kościński poinformował, że Polska popiera te prace i inicjatywy, które umożliwiają UE i państwom członkowskim koordynację podejścia do propozycji przedstawionych na forum międzynarodowym. Zwrócił uwagę, że mimo znacznego postępu nadal wiele kwestii wymaga przeanalizowania, także pod kątem zgodności rozwiązań proponowanych w ramach OECD z prawem UE - podało Ministerstwo Finansów.

"W trakcie spotkania Eurogrupy, w którym uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak, ministrowie rozmawiali o wynikach grudniowego Szczytu Euro i harmonogramie prac dotyczących dalszego wzmocnienia Unii Gospodarczej i Walutowej, planowanych do przeprowadzenia w I półroczu 2020 r." - czytamy.