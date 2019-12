Minister finansów: zerowy deficyt budżetowy jest możliwy

Podtrzymujemy plan zapowiadany przez premiera o budżecie na 2020 rok z zerowym deficytem - powiedział w środowym wydaniu tygodnika "Gazeta Polska" minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister był pytany o to, czy uda się zrealizować przyszłoroczny budżet państwa bez deficytu w związku z zaprzestaniem prac parlamentarnych nad projektem w sprawie zniesienia tzw. 30-krotności składek na ZUS.



"Pracujemy nad tym" - odpowiedział Kościński. "Jak najbardziej podtrzymujemy plan zapowiadany przez premiera o budżecie na 2020 rok z zerowym deficytem. Szczegółowo analizujemy, w jakich obszarach moglibyśmy znaleźć środki na pokrycie wpływów do budżetu, które chcieliśmy uzyskać dzięki wspomnianemu projektowi. O rezultatach tych analiz poinformujemy, gdy zostaną zakończone" - poinformował.

Dodał, że projekt budżetu będzie skierowany pod obrady Rady Ministrów przed świętami. "Będzie to dobry budżet - jestem pod tym względem optymistą" - stwierdził.

Na pytanie o prognozowany spadek tempa wzrostu PKB Polski w kolejnych latach, odpowiedział, że większość krajów marzyłaby, żeby mieć tak "niski" wzrost, jaki jest prognozowany dla naszego kraju. "Widziałem prognozy PKB sugerujące, że w 2020 roku nasz wzrost będzie tylko nieco mniejszy niż w tym roku (zamiast tegorocznych 4,2 będzie to około 3,7 proc.). Dochodzą bowiem sygnały, że Niemcy wychodzą na niewielki, ale plus. My także znajdujemy nowe ryki, więc nasz eksport stale rośnie. A wraz z nim będą rosły inwestycje. To jest bodziec do wzrostu dla całej polskiej gospodarki. Jestem więc optymistą" - powiedział.

"Faktycznie nasza gospodarka nieco się schłodzi. Mimo to będziemy się rozwijać szybciej niż strefa euro" - wskazał.