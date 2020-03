Minister finansów zwolnił z akcyzy spirytus do produkcji środków biobójczych

Minister finansów wydał w sobotę rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony do produkcji środków biobójczych. Rozporządzenie ukazało się w sobotę w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, czyli od soboty. Obowiązuje z data wsteczną - od 4 do 16 marca br.

Rozporządzenie zwalnia z akcyzy spirytus użyty w produkcji płynów biobójczych, ale pod warunkiem, że przy samej produkcji, rozlewaniu i wydawaniu z magazynu producenta, rozlewni lub Agencji Rezerw Materiałowych będą obecni funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

Ponadto płyny wytworzone ze zwolnionego z akcyzy spirytusu będą wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych najpóźniej w dniu dostarczenia ich do Agencji Rezerw materiałowych oraz, że produkty posłużą do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

W środę wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, chce umożliwić produkcję odkażalników przez firmy, które dotąd tego nie robiły.

"Wchodzimy wspólnie z Orlenem we współpracę, chcemy ułatwić produkcję tak, żeby wszystko to, co jest robione, było robione zgodnie z prawem i żeby Orlen nie miał na żadnym etapie problemów związanych z kwestiami podatkowymi" - dodał.

W środę PKN Orlen poinformował, że wchodząca w skład grupy spółka Orlen Oil w ciągu kilku dni rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu, a w ciągu dwóch tygodni na rynek trafi 1 mln litrów produktu. "W pierwszej kolejności zostaną w niego zaopatrzone instytucje publiczne. Płyn dezynfekujący będzie też dostępny w sieci stacji paliw Orlen, czyli na ok. 1800 obiektach w całej Polsce" - dodano.